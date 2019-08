Marcelo | “Juventus | la Champions è possibile Fonseca porta novità a Roma”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Quasi 500 partite con la maglia del Real Madrid. Ha raccolto l’eredità di Roberto Carlos e non lo ha fatto rimpiangere. Stiamo parlando, ovviamente, di, che ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Il terzino brasiliano è stato spesso paragonato al connazionale e come Roberto Carlos poteva arrivare in Italia. «Roberto Carlos è stato un crack, ma nella mia testa non mi c’è mai stata questa idea. Mi sono sempre sentito legato al Real Madrid e al madrilismo. Sono stato avvicinato spesso a dei club italiani, ma erano solo rumors. La verità è che amo il Real, è la mia casa e il miglior club del mondo». Tanti titoli vinti in carriera maricorda. «Quando firmi con il Real Madrid sai che puoi vincere tutto, ma di certo ciò che ha fatto questo club in Europa in questi anni è un record difficile da eguagliare o superare. Vincere tutto ...

