Maltempo Alto Adige | messo in sicurezza il Rio della Costa in Val Senales

Maltempo - grandine e alberi sradicati in Alto Adige. Da mercoledì allerta anche al Centro-Nord : Meteo ancora fortemente instabile. Un violento temporale con grandine e forti venti si è abbattuto sull'Alto Adige causando diversi danni: molti alberi secolari sono stati sradicati e...

Maltempo : Veneto - stato di preallarme per precipitazioni su Piave e Alto Brenta : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso poco fa un bollettino di aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Sul resto della regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri. Le previsioni ...

Maltempo : ancora danni in Alto Adige - alberi abbattuti dal vento e frane : Ieri sera violenti temporali hanno causato nuovi danni in Alto Adige. A Pineta di Laives, a sud di Bolzano, una frana di fango e’ arrivata fino in paese, fortunatamente senza causare vittime. Il vento forte ha abbattuto alberi nella zona di Bressanone, come anche nel Meranese. Luglio entrera’ nella storia come uno dei mesi con il maggior numero di fulmini in Alto Adige. Finora sono, infatti, stati contati 14 mila, tremila solo ...

Maltempo Alto Adige : al via i lavori di sgombero e ripristino delle infrastrutture danneggiate : Frane, smottamenti, cadute massi, allagamenti. Questi i danni più importanti provocati dai violenti temporali che nelle serate di giovedì e venerdì della scorsa settimana hanno colpito molte zone dell’Alto Adige. In tutta la Provincia i lavori di sgombero del materiale e di ripristino delle infrastrutture, coordinati dalla sistemazione bacini montani dall’Agenzia per la protezione civile, sono già iniziati. “E’ ...

Meteo - Maltempo al Nord Italia : fulmini e allagamenti in Piemonte e Trentino Alto Adige - danni e disagi : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino Alto Adige e Piemonte. In Trentino, il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve ...

Meteo - Maltempo in Alto Adige : ieri sera registrati 14mila fulmini : Ondata di maltempo ieri sera in Alto Adige: nell’area, durante i temporali, sono stati registrati 14mila fulmini. Il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha riferito che si tratta del valore più Alto dall’inizio delle rilevazioni nel 2007. I vigili del fuoco hanno risposto a numerose richieste di soccorso (circa un centinaio, una ventina solo a Bolzano) per alberi caduti e cantine e garage allagati. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Maltempo in Trentino Alto Adige - escursionista colpito da un fulmine : è gravissimo : Temporale in Trentino Alto Adige, dove un fulmine ha colpito un turista bolognese di 57 anni che stava facendo una escursione nei pressi di Passo Giovo. L'uomo, che ha subito ustioni e un arresto cardiaco, è ricoverato in condizioni critiche.Continua a leggere

Maltempo : Veneto - stato di attenzione sull’Alto Piave - temporali su Dolomiti e Prealpi : Vneezia, 24 lug. (AdnKronos) – Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14 di oggi mercoledì 24 luglio alle ore 8 di giovedì 26 luglio.Nelle ore pomeridiane e serali di oggi e nel pomeriggio/sera di domani sono attesi rovesci e/o temporali locali sulle Prealpi e fenomeni sparsi sulle Dolomiti. Sulle ...

Maltempo Alto Adige - tempesta Vaia : raccolta metà degli alberi schiantati : 1,5 milioni di metri cubi di legname schiantato su 5.918 ettari di territorio, pari all’1,7% della superfice boschiva totale dell’Alto Adige. Questo il bilancio aggiornato dei danni provocati dalla tempesta Vaia che, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, ha colpito la Provincia di Bolzano con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 130 km/h. La Ripartizione foreste ha pubblicato un Report aggiornato con 68 pagine che sviscerano nei ...

Maltempo in Alto Adige : torna la neve sulle montagne nel cuore dell’estate : sulle montagne dell’Alto Adige è ritornata la neve: sono imbiancate le vette più alte nella zona di Solda, in Alta Val Venosta. Fiocchi di neve si sono accumulati nell’area del rifugio Madriccio, punto di partenza per le escursioni di alta montagna nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, a 2.850 metri. Lo zero termico è sui 3.100 metri. Si registra nebbia e qualche fiocco anche ai 2.757 metri del passo dello Stelvio. In calo le ...

Maltempo in Alto Adige - resta chiusa la strada statale per il Passo Lavazè : ”Il Maltempo che si è abbattuto sull’Alto Adige nel weekend ha provocato danni e disagi in tutto il territorio. E´ stata colpita in particolare la zona di Passo Lavazè. Attualmente a strada statale (620) è ancora chiusa perché si sono resi necessari vari interventi a causa degli alberi caduti e degli smottamenti”. Lo comunica la Provincia autonoma di Bolzano. ”Sono al lavoro – spiega il direttore di ripartizione ...

Maltempo - vento forte e fulmini in Alto Adige : raffiche a 114 km/h e oltre 4mila saette : Forti raffiche di vento si sono registrate in Alto Adige: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l’area per alberi caduti e danni. La zona più colpita da precipitazioni e forti raffiche è stata la Val d’Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia. Durante la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 – ha reso noto il meteorologo Dieter ...