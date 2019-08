Mafia | tre anni di obbligo di dimora per l’ex senatore D’Alì | “Socialmente pericoloso”

Mafia : processo 'Montagna' - a Palermo condanne per oltre 400 anni (2) : (AdnKronos) - La pena più alta, venti anni di carcere, è stata inflitta a Francesco Fragapane, Luciano Giuseppe Spoto ha avuto 19 anni e 8 mesi di reclusione, Diciannove anni e quattro mesi a Giuseppe Nugara, 17 anni a Salvatore Di Gangi, sedici anni a Vincenzo Mangiapane, stessa condanna per Caloge

Mafia : processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni (2) : (AdnKronos) – La pena più alta, venti anni di carcere, è stata inflitta a Francesco Fragapane, Luciano Giuseppe Spoto ha avuto 19 anni e 8 mesi di reclusione, Diciannove anni e quattro mesi a Giuseppe Nugara, 17 anni a Salvatore Di Gangi, sedici anni a Vincenzo Mangiapane, stessa condanna per Calogero Limblici, 14 anni a Antonino Vizzi, 14 anni a Vincenzo Cipolla, 13 anni e 8 mesi a Massimo Spoto, 13 anni e 4 mesi per Raffaele La ...

Mafia : sentenza processo ‘Montagna’ - scarcerati tre imputati : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Tre imputati sono stati scarcerati oggi (se non detenuti per altra causa) subito dopo la sentenza emessa dal gup Marco Gaeta nell’ambito del processo ‘Montagna’ in cui sono state condannate 37 persone. Si tratta di Pasquale Fanara, Giovanni Gattuso e Angelo Giambrone. L'articolo Mafia: sentenza processo ‘Montagna’, scarcerati tre imputati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mafia : processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Trentasette condanne per oltre 400 anni di carcere sono state emesse poco fa dal Tribunale di Palermo nell’ambito del processo scaturito dall’operazione ‘Montagna’, scaturita dall’ultima maxi inchiesta sulle cosche agrigentine. L’accusa era rappresentata dal procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, e dai pm della Dda Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia ...

Mafia : Cuffaro - 'ero in trepidazione per Mannino - per lui martirio finito' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Ho ricevuto la bella notizia dell'assoluzione di Calogero Mannino mentre ero tra le mie vigne. Sono stato in trepidazione per lui, come è normale che sia tra persone che si vogliono bene. Credo e spero per lui che il suo lungo martirio sia finalmente finito". A parlar

Mafia : Mannino - ‘proclamata mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni’ : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Per oggi c’è la sentenza della Corte di appello, che conferma l’assoluzione e proclama la mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex ministro Calogero Mannino, commentando a caldo la sentenza di assoluzione nel processo di appello sulla trattativa tra Stato e Mafia in cui era imputato per violenza o minaccia a corpo ...

Ostia - il murales anti Mafia alla stazione di Lido Nord potrebbe essere tolto : Il murales in via di realizzazione da parte dell'associazione a. Dna ad Ostia, alla stazione Lido, deve essere rimosso. Così sarebbe stabilito al termine dell'incontro avuto tra il presidente grillino del X municipio, Giuliana Di Pillo, e la stessa associazione che si sta occupando di realizzare l'opera. Le immagini dei soggetti ritratti infatti dovrebbero rispettare quelli concordati in precedenza con lo stesso municipio X. Il caso è nato tre ...

AntiMafia - via il segreto dagli archivi dal 1962. Morra : “Va recuperata la fiducia. Altre istituzioni ci seguano” : È partita con la pubblicazione delle audizioni inedite di Paolo Borsellino, a pochi giorni dal ventisettesimo anniversario della strage di via d’Amelio nella quale il 19 luglio 1992 fu assassinato lo stesso magistrato, l’operazione “trasparenza” della Commissione Antimafia presieduta da Nicola Morra, con la consulenza decisiva del pm Roberto Tartaglia. Ovvero, del più giovane dei pm che sostenne l’accusa nel processo ...

Mafia nigeriana e riti "juju" Ragazze costrette al marciapiede : Una complessa struttura organizzativa faceva leva sull'intimidazione e sulla violenza per convincere a prostituirsi giovani Ragazze che, in alcuni casi, venivano sottoposte a rituali juju ed obbligate a prestare giuramento di obbedienza nei confronti della propria 'madame'. Segui su affaritaliani.it