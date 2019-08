M5S | Renzi-Di Maio? Salvini | stai vaneggiando | sei un giullare Leghisti a

Salvini : «Renzi-Di Maio - toni simili». M5S lo attacca : «Inventa altro - giullare» : Salvini preme per andare al voto subito e teme il ribaltone. «Sento toni simili tra Pd e Di Maio, sarebbe incredibile che ci fosse un governo così», dice da Termoli, dove si...

Alleanza Pd-M5S per il Governo - Salvini vede il rischio : 'Toni simili tra Renzi e Di Maio' : Il Governo presieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione ...

M5S : Di Maio-Renzi? Salvini vaneggia : 16.44 "Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un'altra per giustificare quello che hai fatto, giullare". Così in un post su Fb il Movimento Cinque Stelle. "Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese", dice la nota. "Salvini sta andando fuori giri:prima fa cadere il governo inventando supercazzole, poi vaneggia di un incontro tra il MoVimento 5 Stelle e il Pd. ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Crisi di governo - Salvini : ‘Toni simili tra Renzi e Di Maio - incredibile. Alleanza Pd-M5S inaccettabile’ : “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5s sarebbe inaccettabile per la nostra democrazia”. A dirlo, in un punto stampa a Termoli (Campobasso), Matteo Salvini, all’indomani della rottura col Movimento 5 stelle e l’annuncio della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con tanto di presentazione di una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. L'articolo Crisi ...

Ex Ilva - M5S batte Renzi : l’immunità penale per ArcelorMittal passa da due a quattro anni : Ma qual è la verità sull’immunità penale per ArcelorMittal? Partiamo dai fatti. Il 9 luglio scorso, il ministro Luigi Di Maio dichiarava: “Non esiste alcuna possibilità che torni”. In realtà era in corso una trattativa. E infatti il 1 agosto il direttore finanziario Aditya Mittal, in una conference call sui conti, ha detto: “ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare ...

Tav - Renzi : “Mozione M5S? Ennesima pagliacciata - figuraccia planetaria. Il movimento imploderà - è questione di mesi” : “Mozione M5s contro la Tav? La verità è che stiamo alle pagliacciate. Ovviamente la Tav si fa e credo che sia semplicemente buon senso. E ovviamente i 5 Stelle hanno già digerito il boccone che Conte ha annunciato nelle settimane scorse. È soltanto tutta una manfrina per farsi vedere dai movimenti No Tav in Piemonte“. Così, in una intervista rilasciata a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il senatore Pd Matteo Renzi commenta la ...

Pd : Renzi - ‘Via dal partito se fa accordi con il M5S’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Se vorranno fare un accordo con chi ci dice che siamo il partito dell’elettroshock e che ruba i bambini alle famiglie, vadano loro a spiegarlo alla nostra gente. Io non ci sarò…”. E’ quanto dice Renzi in una intervista a Mario Baresi de La Sicilia. “Non starò mai con i Cinque Stelle – dice – E i loro valori quali sono? La lotta ai vaccini, il rifiuto ...

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5S : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...

Tav - Morani (Pd) vs Giarrusso (M5S) : “Grazie a Renzi progetto migliore. E si farà”. “C’è un limite alle balle che si dicono in tv?” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra la deputata Pd Alessia Morani e l’europarlamentare M5s Dino Giarrusso sulla mozione di sfiducia No Tav annunciata dai 5 Stelle. La parlamentare dem smonta la validità della mozione e aggiunge, commentando un servizio della trasmissione: “Gli abitanti della Val di Susa ci hanno dato ragione, perché ora dicono quello che noi del Pd diciamo da anni: e cioè che il M5s prende in giro gli elettori, non mantiene mai ...

**Tav : Di Maio - ‘M5S con Pd? In aula vedremo chi va a braccetto con Renzi e Cav’** : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto attacchi fantasiosi, letto ricostruzioni farneticanti di una nostra presunta alleanza in Europa col Pd. Tutto falso. Pura diffamazione. Ma fra non molto potremo vedere con i nostri occhi chi decide di andare a braccetto con Renzi, Monti, Calenda, la Fornero e Berlusconi. Il Parlamento restituirà a tutti la verità dei fatti. Noi non molleremo mai. Noi non lasceremo mai ...

