Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Completare l’iter parlamentareriforma costituzionale suldeiche il governo Conte sia messo in discussione in Parlamento. È l’obiettivo del Movimento 5 stelle, che sta valutando in queste ore, a quanto si apprende, la possibilità di chiedere la convocazione straordinariaCamera,che venga votata la mozione dial governo, per approvare in via definitiva la riforma per la riduzione di deputati e senatori.M5s potrebbe farlo a norma dell’articolo 62Costituzione, che stabilisce che ciascuna Camera possa essere “convocata in via straordinaria per iniziativa di un terzo dei suoi componenti”.Il gruppo M5s è composto da 216 deputati: ne bastano 210.

HuffPostItalia : M5s punta al voto sul taglio dei parlamentari prima della sfiducia: al vaglio raccolta firme per convocare la Camera - LucillaMiss : RT @SuperFiammetta: #Eserciti.#Armi ipersoniche renderanno obsolete le #portaerei?La #Cina studia macchine anti-navali ipersoniche,la #Russ… - Giulio_cesare21 : @Surfiniae Il m5s che punta solo a far slittare le elezioni, perché ha avuto tutto il tempo per il taglio dei parla… -