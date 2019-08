Lukaku è dell' Inter | tifosi nerazzurri in delirio per il nuovo attaccante

Lukaku è l’acquisto più costoso della storia dell’Inter : Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Ed è anche l’acquisto più costoso della storia nerazzurra. Lo scrive Calcio e Finanza. Il belga è costato 65 milioni di euro più circa altri 13 di bonus. Finora la cifra maggiore spesa dall’Inter erano stati i 46 milioni per l’acquisto di Vieri dalla Lazio, nel 1999. Seguivano i 43 milioni per Joao Mario acquistato nel 216 dallo Sporting Lisbona. Nella top ten degli ...

Crosetti : Lukaku è la scommessa dell’Inter di Conte : Con l’affare Lukaku l’Inter corre incontro alla Juventus padrona, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. “Con Lukaku in mezzo all’area, la galoppata nerazzurra già appare più ricca di potenza, rabbia, velocità. Accostando l’orecchio a terra la si sente tremare come nei film western quando carica il bisonte”. Forse Conte smetterà di mugugnare, certo non potrà più dire che il progetto del club è in ritardo. Ma, la domanda ...

Calciomercato Inter - è fatta per l’arrivo di Lukaku : le cifre e i dettagli dell’accordo con il Manchester United : Le due società hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento in nerazzurro del centravanti belga L’Inter ha finalmente chiuso l’operazione Lukaku con il Manchester United, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con i Red Devils per il trasferimento dell’attaccante belga. LaPresse/Reuters Mancano solo le firme sui documenti che le parti si stanno scambiando in questi minuti, dopodiché il giocatore ...

Manchester United - maxi multa nei confronti di Lukaku! Intanto riparte all’assalto dell’Inter… : Il club inglese ha inflitto al belga una multa salatissima per essersi allenato due giorni con le giovanili dell’Anderlecht, mentre l’Inter cerca di chiudere anticipando la Juventus multa salatissima in arrivo per Romelu Lukaku, colpevole secondo il Manchester United di essersi allenato per due giorni con le giovanili dell’Anderlecht. AFP/LaPresse Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i ‘Red Devils‘ ...

Juventus - Corriere dello Sport : Higuain verso la Roma se arriva Lukaku : La Juventus prosegue la preparazione fisica, con gran parte del lavoro che in questo momento sta riguardando soprattutto la parte tattica. I nuovi dettami di Maurizio Sarri dovranno essere assimilati dalla rosa bianconera, considerando che oramai mancano poco più di venti giorni all'inizio della Serie A. L'esordio della Juventus è previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 contro il Parma fuori casa. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro ...

CorSport : L’Inter risponde allo sgarbo della Juve su Lukaku : adesso vuole Dybala : La Juve fa lo sgarbo all’Inter provando a soffiargli Lukaku. L’Inter risponde facendosi avanti con Dybala. Che alla Juve vuol far pagare il fatto di essere stato scaricato senza un preavviso. Una contromossa, quella di Marotta, tanto elementare e immediata “da risultare raffinata”, scrive il Corriere dello Sport. L’idea dell’Inter è di convincere l’argentino ad aprire la porta ai colori nerazzurri e ...

CorSport : L’accelerazione della Juve per Lukaku agevola il Napoli per Icardi : La Juve accelera su Lukaku, addirittura effettuando il sorpasso all’Inter mettendo sul piatto Paulo Dybala per uno scambio sull’asse Torino-Manchester. La virata rapidissima del club bianconero, scrive il Corriere dello Sport, fa passare in secondo piano l’accordo che già da tempo Paratici ha raggiunto con Wanda Nara. I due avevano contrattato sette milioni e mezzo a stagione per cinque anni per portare Icardi a Torino. Restava ...

