Luigi Di Maio | l' alleanza surreale Pd-M5s | ecco il piano per nominare Roberto Fico premier

Crisi - Luigi Di Maio scaricato da tutti anche da Giuseppe Conte che ora tenta la via dell'Ue : Ha provato a resistere fino alla fine, Luigi Di Maio, per evitare il peggio. «Cosa vuoi, Matteo?». Il ministero delle Infrastrutture, l' Ambiente, la Difesa, l' Economia? Un nuovo programma? Gli ha proposto un rimpasto a settembre, dopo la riforma del taglio dei parlamentari. Oppure un Conte bis. Ha

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Intesa con Matteo Renzi? Inventatene un altra - giullare" : Se già stracci e insulti volavano prima dell'apertura della crisi di governo, figurarsi adesso. Non solo tra grillini e leghisti, in questo caso anche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier che comunque, in un modo o nell'altro, fino ad oggi si erano rispettati, almeno a parole. Valan

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

Luigi Di Maio vuole rimandare la crisi di governo : obiettivo fare slittare il voto : Luigi Di Maio non vuole lasciare palazzo Chigi. Il grillino, infatti, vuole prendere tempo e rimandare la crisi di governo.

Governo : Luigi Di Maio pronti al voto dopo il taglia-poltrone : Di Maio: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci e' mai interessato nulla, ma una cosa e' certa: quando prendi in...

Crisi di governo - Luigi Di Maio disperato : "Prima il sì al taglio dei parlamentari" : Fine del governo. E, probabilmente, fine della parabola politica di Luigi Di Maio. Già sulla graticola da tempo per i fiaschi a cui ha condotto il M5s, il capo politico con le Cinque Stelle, in base alla regola del massimo due mandati, potrebbe non essere rieletto. Scontato, dunque, il suo tentativo

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Luigi Di Maio rompe il silenzio : "Tirarsi indietro è il segnale che non si vuole cambiare nulla" : Luigi Di Maio rompe il silenzio su quanto accaduto in Senato, mercoledì 7 agosto. Il leader grillino con la sconfitta sulla Tav potrebbe dire addio al governo. "I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiede

Luigi Di Maio è disperato : "Forse dovremmo finirla qui". I grillini lo lasciano sempre più solo : "A questo punto mi chiedo se non dobbiamo finirla qui". Luigi Di Maio dopo il voto sulla Tav si aggira nei meandri di Palazzo Chigi in attesa della decisione di Matteo Salvini. Il primo che chiama è Beppe Grillo. Ha bisogno di rassicurazioni, perché sa che nel Movimento ormai troppi sono contro di l

Tav - Luigi Di Maio ha perso le parole e condivide il pensiero di Beppe Grillo : Luigi Di Maio si conferma un personaggio di scarso spessore. Come si dice in questi casi, quando il gioco si fa duro... Il vicepremier nel momento più difficile per la Tav e la crisi di governo usa le parole di Beppe Grillo, ovvero dell'ala movimentista M5s, lo stesso Grillo che lo ha più volte cont

Annalisa Chirico smonta Luigi Di Maio in tre punti sulla Tav : "È il capo - se lo ricorda?" : Ancora una volta, Annalisa Chirico si cimenta nella - ammettiamolo - semplice impresa di smontare i deliri dei grillini. Impresa semplice, ma doverosa. Nel mirino le parole di Luigi Di Maio, il quale ha detto che "solo il Parlamento può fermare il Tav". La risposta al capo politico M5s della Chirico

Luigi Di Maio elemosina un incontro con Alessandro Di Battista : il capo M5s è finito : Sconfitto sistematicamente da Matteo Salvini, massacrato anche da un punto di vista mediatico, sempre più solo anche all'interno del suo partito, i consensi in picchiata da mesi e il grande capo, Davide Casaleggio, pronto a farlo fuori: ecco il ritratto di Luigi Di Maio. Il capo politico M5s è alle

Luigi Di Maio promette ai dissidenti : "A settembre cambia tutto". Ecco chi è la testa che vuol far saltare : Luigi Di Maio diserta l'appuntamento a Palazzo Madama con la fiducia sul decreto Sicurezza bis. Il vicepremier finge non ci siano problemi e, all'assistere il trionfo (ennesimo) di Matteo Salvini, preferisce l'incontro con le parti sociali e con il premier Giuseppe Conte. Ma i suoi - riferisce Repub

"Luigi - basta subire così". I senatori 5S preparano un documento da consegnare a Di Maio : Più di venti interventi, uno dopo l’altro. L’assemblea dei senatori M5s diventa un flusso di coscienza: “Non possiamo subire così dalla Lega. Va detto a Luigi”. L’aria che tira dentro il Movimento 5 Stelle è questa, tra frustrazione, rabbia e voglia di rialzare la testa. Il primo round è stato questa mattina, domani sera ci sarà il secondo quando si riuniranno tutti i parlamentari ...