Londra | raduno fan Beatles per cinquantesimo copertina Abbey Road

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 9 agosto 2019) Centinaia di fan deisi sono radunati ieri adper festeggiare il cinquantesino anniversario della foto didell'album eponimo, che ritrae i Fab Four mentre attraversano la strada sulle strisce pedonali davanti ai loro studi di registrazione. La foto venne scattata l'8 agosto del 1969 alle 11:35, in un'ora in cui i fan non erano presenti in forze perché sapevano che il gruppo arrivava in studio verso il tardo pomeriggio per registrare di notte.La strada,appunto, venne bloccata da un poliziotto e per l'intera session fotografica - a carico di Iian Macmillan - bastarono dieci minuti e cinque scatti, di cui venne scelto infine il quarto. La foto diperaltro ha contribuito non poco alla mitologia (talvolta incoraggiata dagli stessi Fab Four) di "Paul è morto", con diversi "indizi". La targa della macchina parcheggiata è 28 IF, ovvero "28 ...

