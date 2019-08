LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 9 agosto | Marsaglia e Tocci in finale

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51: E’ oro per la Russia che totalizza nell’ultimo tuffo 73.92 per un totale di 320.70 15.50: Dopo quattro: Russia, Gbr, Germania, Italia, Romania 15.49: Tanti spruzzi in ingresso in acqua. Sincronismo buono,meno: 64.80 e qualche punto di vantaggio sull’Italia: 223.44 15.48: Buon tuffo dei rumeni Popovici/Pavel: 71.04 per un totale di 218.04 15.48: Cheng solleva qualche spruzzo in ingresso in acqua ma arrivano 68.16 per un totale di 232.56 15.46: Si alzano un po’ troppi spruzzi dalla parte di Verzotto e arrivano 62.40 per un totale di 220.20 15.46: Ottimi i russi Beliaeva/Minibaev! 74.88 e volano verso l’oro con 246.78 15.45: Russia, Gbr, Germania, Italia, Romania dopo la terza rotazione 15.44: Errore di Fandel in ingresso in acqua. Abbondante il tedesco: 61.44 per un totale di ...

