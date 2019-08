LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 9 agosto | Marsaglia e Tocci in finale Alle 15 30 il

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35: Appuntamento15.30 con ladel sincro misto dalla piattaforma. In gara Noemi Batki e Maicol Verzotto. 11.30: Si è chiusa la qualifica dei tre metri maschili. In prima posizione il russo Nikita Shleikher (423.30) davanti ad un eccezionale Lorenzo(416.60). Inci va anche Giovanni, nono con 368.20. 11.22: Si sta per chiudere la qualifica. E’ stata una bella prestazione dei due azzurri, soprattutto di un magnifico Lorenzo. 11.17: Anche Giovanniè in! Bellissima reazione con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 66.30 punti e punteggiodi 368.20. 11.13: E’ una grande chiusura di gara per Lorenzo. 79.80 per il romano che vola in seconda posizione con 416.60 punti. Una qualifica splendida per il romano, che ora può sognare in. 11.08: Si ...

