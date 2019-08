LIVE Italia-Russia 70-61 basket | Amichevole 2019 in DIRETTA | azzurri a +9 a 5′ dalla fine!

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-63 GRAN STOPPATA DI BILIGHA!! 70-63 Non entra il tiro da tre di Hackett. 22:42 Sacchetti chiama time-out, parziale di 8-0, sembra di rivivere l’inizio del secondo quarto. 70-63 Kurbanov ha vita facile e porta i “suoi” a -7! 70-61 Ancora un canestro in penetrazione di Motovilov… 70-59 Barurin a segno dal centro dell’area, attenzione al ritorno dei russi a 5’28”70-57 Brutto fallo di Bellinelli sul tentativo di tripla di Motovilov, che poi fa due su tre ai liberi. 70-55 Hackett fa uno su duelunetta. 69-55 Motovilov risponde da due. 69-53 Brooks va segno in penetrazione. 67-53 Esce uno straordinario Della Valle e rientra un altrettanto straordinario Bellinelli. 67-53 Ai russi non ne entra più una… 67-53 Vitali si sta comportando benissimo in difesa, il n.7 azzurro sta ...

