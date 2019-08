LIVE Italia-Russia 11-2 basket | Amichevole 2019 in DIRETTA | super inizio degli azzurri!

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-2 Subito fallo in difesa per neo-entrato Abass. 12-2 Va a segno Gentile con il libero aggiuntivo. 11-2 Canestro e fallo subito per Gentile!! 9-2 Triplaaaaaa di Marco Bellinelli, l’sta giocando con grandissima intensità. 6-2 Passi per Bolomboy, non un grandedella. 6-2 Gran canestro in penetrazione di Hackett. 4-2 Bellinelli sbaglia la prima conclusione della sua partita. 4-2 Grande azione in difesa di Hackett, sarà rimessa dal fondo per la squadra di coach Sacchetti. 4-2 Gentile prova un passaggio lungo, ma la difesa russa capisce tutto e ruba palla agli azzurri. 4-2 Gentile si riprende subito, andando a segno dalla media. 2-2 Hackett piazza i primi due punti per l’, ottimo blocco di Biligha. 0-2 Zero su due ai liberi per Gentile. 0-2 Vorontesevich commette fallo su Gentile, saranno due tiri ...

