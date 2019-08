LIVE Italia-Camerun volley | Preolimpico 2019 in DIRETTA | parte la corsa degli azzurri

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores - Piccolo e Trainini le punte dell’Italia - ma occhio a Della Lunga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per la partenza dei ragazzi che si giocano il titolo continentale lungo i 115 Km del percorso, su un circuito di 11.5 Km da ripetere per 10 volte. 15.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prova in linea maschile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione Della ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - l’Italia punta sui giovani e può stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Obiettivo salvezza per l’Italia nella Coppa Europa 2019 – Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della edizione 2019 della Coppa Europa per Nazionali di Atletica leggera in programma ...

Italia's Got Talent LIVE ad Avellino : a settembre pullman organizzati da Nola : Italia’s Got Talent, il Talent show televisivo in onda sui canali della rete Sky, finalmente torna - per la seconda volta - nella città irpina di Avellino. La troupe tra poche settimane sbarcherà nel capoluogo avellinese, dopo lo straordinario successo di pubblico ottenuto già tre anni or sono, nell'ottobre del 2016. In via del tutto eccezionale - perché generalmente le riprese del programma televisivo si svolgono nelle città di Roma e Milano - ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili italiane in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.39 Un secondo gruppo sta cercando di rientrare sulla testa della corsa. Davanti sempre le olandesi a tirare il gruppo, al loro fianco le francesi. 09.36 Il tratto in pavé è particolarmente insidioso, qui si deciderà la corsa. 09.34 Le atlete sono appena uscite dal tratto in pavé, non più di 15 protagoniste in testa. 09.33 Segnalato un secondo gruppo a 15″, mentre è caduta la norvegese ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - l’Italia si affida a Gasparrini per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.51 Saranno 99 le atlete al via pronte a giocarsi il titolo continentale. 08.49 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per assistere alla affascinante corsa che metterà in palio il titolo tra le giovani ragazze Under 18. 08.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea juniores femminile degli Europei 2019. Il programma di gare (9 agosto) – La presentazione della ...

LIVE Italia-Camerun - Preolimpico volley 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Prenderà il via questa sera (9 Agosto) alle ore 21.15 l’avventura dell’Italia nel torneo Preolimpico di volley, che si giocherà per l’intero weekend a Bari. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini esordiranno contro il Camerun, in un match che sulla carta sembra tutt’altro che proibitivo. Le altre due squadre che si contenderanno l’unico pass disponibile per Tokyo 2020, saranno Serbia e Australia. Molto verosimilmente il ...

LIVE Italia-Senegal 111-54 - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri senza problemi nella prima partita della Verona Basketball Cup : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 111-54 Finisce con un canestro di Matar Gueye la prima partita dell’Italia nella Verona Basketball Cup. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 111-52 Tripla di della Valle. 108-52 Ancora due su due di Michele Vitali dalla lunetta. 106-52 Michele Vitali ancora a segno, stavolta da tre. 103-52 Due liberi del Senegal e poi due anche di Michele Vitali. 101-50 Altro ...

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 85-41 alla fine del terzo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 106-52 Michele Vitali ancora a segno, stavolta da tre. 103-52 Due liberi del Senegal e poi due anche di Michele Vitali. 101-50 Altro canestro in schiacciata di Abass. 99-50 Tripla da lontanissimo di Filloy. 96-50 Schiacciata spettacolare di Abass! 94-50 Dopo due liberi a segno del Senegal due su due anche per Biligha. 92-48 Due liberi a segno di Babacar Toure. 92-46 Michele Vitali ruba palla a ...

DIRETTA/ Italia-Senegal - risultato LIVE 55-26 - : intervallo lungo : DIRETTA Italia Senegal: info streaming video tv partita, prima amichevole di basket per la Verona Basketball cup 2019, oggi 8 agosto.

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 55-26 all’intervallo - in corso il terzo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-31 Tripla anche di Aradori. 65-31 Canestro più libero supplementare per D’Almeida. 65-28 Transizione di Gentile e canestro di Ricci. 63-28 Altra tripla, stavolta di Ricci! Subito timeout Senegal. 60-28 Brooks finalmente a segno da tre! 57-28 Della Valle replica da due a un canestro del Senegal. 21.30 E’ cominciato il secondo tempo! 21.14 Si chiude un primo tempo con una sola ...

Diretta/ Italia-Senegal - risultato LIVE 33-10 - : azzurri straripanti : Diretta Italia Senegal: info streaming video tv partita, prima amichevole di basket per la Verona Basketball cup 2019, oggi 8 agosto.

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 55-26 all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-26 Si chiude un primo tempo con una sola squadra in campo, l’Italia. Ora l’intervallo lungo, appuntamento a tra poco! 55-26 Altro canestro di Babacar Toure. 55-24 Altri due liberi a segno per Gentile. 53-24 Tripla anche per Michele Vitali! 50-24 Due su due di Michele Vitali dalla lunetta. 48-24 Canestro di Youssoupha Ndoye. 48-22 Due su due ai liberi di Alessandro Gentile, il ...

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 31-10 alla fine del primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-20 Due su due ai liberi per Biligha. 43-20 Tripla di D’Almeida. 43-17 A segno anche Ricci e Biligha. 39-17 Schiacciata di Youssoupha Ndoye e canestro di Babacar Touré. 39-13 Transazione e schiacciata di Abass! 37-13 Tripla anche per Aradori! 34-13 Tripla di Lamine Sambe, risponde sempre da tre Luca Vitali! 31-10 Clamorosa rovesciata di Luca Vitali allo scadere di un primo quarto ...

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : in corso il primo quarto - azzurri avanti 10-2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-2 Gentile in penetrazione! 10-2 Tripla di Hackett! Timeout Senegal. 7-2 Gentile per Hackett che va a bersaglio da sotto. 5-2 Tripla di Della Valle! 2-2 Pareggia subito il Senegal con Babacar Touré. 2-0 Canestro da fuori di Hackett! 20.32 Hackett, Della Valle, Gentile, Brooks, Biligha: questo lo starting five azzurro! Iniziata la partita! 20.28 Tutto è pronto per la palla a due! 20.25 I ...