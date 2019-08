LIVE Italia-Camerun 3-0 volley | Preolimpico 2019 in DIRETTA Azzurri concreti | africani

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI3-0 TUTTI I RISULTATI DEI TORNEI PREOLIMPICI LA CRONACA DI SERBIA-AUSTRALIA 3-1 LE PAGELLE DI3-0 GLI HIGHLIGHTS DI3-0 LE DICHIARAZIONI DEGLIA FINE GARA 22.41: Appuntamento a domani sera alle 21.15 per la seconda sfida deglicontro l’Australia. Buonanotte 22.40: Qualche errore al servizio di troppo e qualche inevitabile disattenzione per gliche hanno comunque dominato il match contro i fallosi. Bene Giannelli, Lanza e Juantorena 22.39: Non è stata un’sfavillante ma si sono viste buone cose nella sfida vinta 3-0 con il Canmeruno in un’ora e 20 minuti 25-16 Mano ut di Lanza da zona 4 e la partita si chiude qui 24-16 Il muro di Mbativou su Juantorena 24-15 Mano out di Juantorena da zona 2 23-15 Muro out di Hile dopo una ...

