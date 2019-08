LIVE Italia-Camerun 2-0 volley | Preolimpico 2019 in DIRETTA Azzurri travolgenti nel

LIVE Italia-Camerun 1-0 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Azzurri avanti con qualche patema nel secondo set : 13-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-13 In rete il servizio di Lanza 16-12 Giannelliiiii!!! Bene la battuta di Lanza e Juantorena sulla free ball alza per il palleggiatore che non perdona di seconda intenzione 15-12 La parallela in mezzo al muro da seconda linea di Zaytsev 14-12 Out il servizio di Zaytsev 14-11 Lanza on fire. Palla staccatissima da rete e lui la piazza sulle mani esterne del muro da zona 4 13-11 Out la battuta ...

LIVE Italia-Russia 40-32 basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : inizia il terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-36 Decima palla persa per gli azzurri, coach Sacchetti coglie il momento di difficoltà e chiama time-out. 43-34 Hackett commette fallo e manda Kulagin in lunetta, due su due per lui. 43-32 Hackett sfrutta un autostrada lasciata dalla difesa russa e va a segno da due in penetrazione. 41-32 Italia fallosissima, quattro falli in 1’10”, dal prossimo sarà bonus per la Russia. 41-32 ...

LIVE Italia-Russia 40-32 basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : primo tempo solido degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-32 ABASS CONCLUDE IL primo tempo CON LA TERZA SCHIACCIATA DELLA SUA PARTITA!! 38-32 8” al termine del primo tempo e time-out per coach Sacchetti. 38-32 Uno su due per lui. 38-31 Kurbanov si guadagna un fallo e due liberi. 38-31 SECONDA SCHIACCIATA DEL MATCH PER ABASS! 36-31 1′ alla fine, Gentile lascia il campo a Sacchetti. 36-31 Va a segno Gentile dalla lunetta. 33-31 Kurbanov ...

LIVE Italia-Russia 33-31 basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : secondo quarto molto combattuto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-31 1′ alla fine, Gentile lascia il campo a Sacchetti. 36-31 Va a segno Gentile dalla lunetta. 33-31 Kurbanov stoppa Gentile in difesa, passa nella sua metà-campo e spara una tripla stratosferica. 33-28 Zero su due ai liberi di Valiev, che ha un 65% in carriera. 33-28 2′ al termine del secondo quarto, l’Italia sta soffrendo. 33-28 Aradori sbaglia la prima conclusione della ...

LIVE Italia-Camerun volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Azzurri subito avanti nel primo set : 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-12 Juantorneaaaaa!!! La free ball per l’Italia e p’attacco da zona 4 sulle ani del muro 16-12 Mano out millimetrico da seconda linea di Zaytsev 15-12 In rete la battuta di Lanza. Italia fallosa al servizio 15-11 Non perfetta ma efficace la palla di seconda intenzione di Giannelli 14-11 Out il servizio di Zaytsev 14-10 Palla vagante sulla rete dopo il muro dell’Italia e ...

LIVE Italia-Russia 22-7 basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : primo quarto enciclopedico per gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:11 Si rientra in campo, inizia il secondo quarto con il possesso russo. 21:08 Finisce qui un primo quarto enciclopedico per gli azzurri! 22-7 TRIPLAAAAAAAAA DI ABASS!!! 19-7 Fallo di sfondamento per Tessitori, che va in panchina (già tre falli per lui). 19-7 0 su 2 di Antonov! 19-7 Ancora un fallo di Tessitori, saranno liberi per Antonov. 19-7 Uno su due ai liberi per Bolomboy. 19-6 Fallo ...

LIVE Italia-Russia 11-2 basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : super inizio degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-2 Subito fallo in difesa per neo-entrato Abass. 12-2 Va a segno Gentile con il libero aggiuntivo. 11-2 Canestro e fallo subito per Gentile!! 9-2 Triplaaaaaa di Marco Bellinelli, l’Italia sta giocando con grandissima intensità. 6-2 Passi per Bolomboy, non un grande inizio della Russia. 6-2 Gran canestro in penetrazione di Hackett. 4-2 Bellinelli sbaglia la prima conclusione della sua ...

LIVE Italia-Russia basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : test molto significativo per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, secondo match della Verona basketbbal Cup 2019. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, seconda partita della Verona basketball Cup 2019. Dopo tre partite abbastanza abbordabili, l’Italia si prepara a disputare il primo test significativo della sua preparazione ai Mondiali. Questa sera gli azzurri ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - Italia : inizio in salita. Osakue solo quinta nel disco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01: Nullo per Osakue. Deludente il suo quinto posto attuale che potrebbe anche peggiorare ma non certo migliorare. Non un grande inizio per l’Italia. Dall’azzurra ci si attendeva un lancio da finale 18.59: Osakue resta quinta dopo la seconda rotazione di lanci. Ora l’ultimo tentativo per entrare fra le prime quattro e assicurarsi l’ultimo lancio 18.57: ...

LIVE Italia-Camerun volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : parte la corsa degli azzurri contro gli africani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Camerun, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo al PalaFlorio di Bari per affrontare la modesta compagine africana in un incontro che non dovrebbe riservare delle sorprese, gli azzurri partiranno con tutti i favori del ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores - Piccolo e Trainini le punte dell’Italia - ma occhio a Della Lunga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per la partenza dei ragazzi che si giocano il titolo continentale lungo i 115 Km del percorso, su un circuito di 11.5 Km da ripetere per 10 volte. 15.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prova in linea maschile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Il programma odierno degli Europei di Ciclismo – La presentazione Della ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - l’Italia punta sui giovani e può stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Obiettivo salvezza per l’Italia nella Coppa Europa 2019 – Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della edizione 2019 della Coppa Europa per Nazionali di Atletica leggera in programma ...

Italia's Got Talent LIVE ad Avellino : a settembre pullman organizzati da Nola : Italia’s Got Talent, il Talent show televisivo in onda sui canali della rete Sky, finalmente torna - per la seconda volta - nella città irpina di Avellino. La troupe tra poche settimane sbarcherà nel capoluogo avellinese, dopo lo straordinario successo di pubblico ottenuto già tre anni or sono, nell'ottobre del 2016. In via del tutto eccezionale - perché generalmente le riprese del programma televisivo si svolgono nelle città di Roma e Milano - ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili italiane in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.39 Un secondo gruppo sta cercando di rientrare sulla testa della corsa. Davanti sempre le olandesi a tirare il gruppo, al loro fianco le francesi. 09.36 Il tratto in pavé è particolarmente insidioso, qui si deciderà la corsa. 09.34 Le atlete sono appena uscite dal tratto in pavé, non più di 15 protagoniste in testa. 09.33 Segnalato un secondo gruppo a 15″, mentre è caduta la norvegese ...