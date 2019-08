Liceo Righi | ancora 30 giorni di musica | cinema e festa

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – Prosegue l’esperimento – unico in Italia – di Boncompagni22: una scuola autogestita dagli alunni che diventa uno spazio per la citta’ oltre il suono della campanella gestito dalla sua stessa comunita’: studenti, genitori, professori, ex-alunni, personale e cittadini. Dopo un mese di serate piene e partecipate ilcontinuera’ per un altro mese fino al 9 settembre ad invadere il cortile deldi Roma, ora trasformato in una salatografica all’aperto, dove studenti, cittadini e docenti si incontrano per condividere la propria passione per la cultura e dello spettacolo. L’iniziativa, che si tiene ogni sera alle 21.15, e’ un caleidoscopio delitaliano ed europeo con film d’azione, drammatici, commedie, pellicole indipendenti, documentari… e continuera’ ad essere accompagnata da ...