L’eterna ruota dell’opinione pubblica italiana dal dopoguerra in poi

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 9 agosto 2019)dalin poi Nell’anno X il paese versa in condizioni disastrose; la criminalità è alta, la condizione di vita pessima. Le scuole sembrano residuati di bombardamenti, per le strade girano clandestini abbandonati a sé stessi, il consumo di stupefacenti e psicofarmaci è altissimo, gli episodi di giustizia sommaria da parte di milizie cittadine sono innumerevoli come gli episodi di discriminazione, razzismo, omofobia e violenza. – Accogliamoli tutti!– Giusto. E poi?– Boh, scarichiamoli in strada e che si arrangino. I cittadini si dividono in una ristretta minoranza di ricchi aristocratici e in una sconfinata moltitudine di poveracci, che passano le giornate a scannarsi tra di loro. Tutti, però, concordano: c’è bisogno di un cambio di rotta, dato che il governo attuale – e quelli precedenti – li hanno ridotti ...