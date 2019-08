Legge 104 | mutuo agevolato | chi può accedere | importo | durata | come ottenerlo

Verbale Legge 104 : cos’è - cosa accerta e come fare ricorso : come noto, la Legge italiana – ed in particolare la cd. “Legge 104” – riconosce al soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della predetta Legge, determinati benefici. Al fine di attestare la presenza della disabilità o menomazione all’interno del contesto sociale di riferimento in cui la persona vive, è necessario sottoporsi a una particolare visita medica svolta dalla Commissione operante presso l’Azienda USL (unità ...

Parcheggio gratis Legge 104 : cosa dice la sentenza della Cassazione : Parcheggio gratis Legge 104: cosa dice la sentenza della Cassazione I titolari di Legge 104 possono contare anche su diverse agevolazioni relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli: basta anche solo l’esposizione del contrassegno invalidi. Legge 104: disabili e strisce blu D’altra parte, anche i disabili titolari di Legge 104 sono tenuti a pagare il Parcheggio sulle strisce blu a pagamento come tutti gli altri automobilisti: ...

Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi : la sentenza del Tar : Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi: la sentenza del Tar Con la sentenza n. 233/2019 il Tar del Molise ha stabilito che durante il periodo di fruizione del Congedo parentale non avviene la maturazione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104. Questo perché i permessi retribuiti sono un istituto che è in vigore solamente quando è in essere l’attività lavorativa. Se invece si fruisce già del Congedo non si sta svolgendo ...

Legge 104 e pensione invalidità con diabete di tipo 2 : quando fare domanda : Legge 104 e pensione invalidità con diabete di tipo 2: quando fare domanda Come molti sanno, il diabete è considerato una patologia invalidante, quindi, chi ne soffre può accedere ai benefici garantiti dalla Legge 104. Legge 104: la tabella dell’Inps Il diabete, patologia che – per dirla in breve – colpisce l’apparato endocrino, in molti casi comporta una riduzione della capacità lavorativa; dunque, a seguito di valutazione da ...

Legge 104 e auto per disabili non a carico - niente agevolazioni per l’AdE : Legge 104 e auto per disabili non a carico, niente agevolazioni per l’AdE I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni. Tra queste spicca l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, a patto che si rispettino determinate condizioni. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, si applica l’Iva al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con cilindrata fino a 2000 cm cubici (se alimentati a benzina) o 2800 ...

Visite fiscali e Legge 104 : scattano controlli per dipendenti comunali di Scicli : Visite fiscali e legge 104, due direttive del sindaco di Scicli Giannone hanno avviato un giro di vite sul personale del Comune

Unicobas Milano : vademecum permessi retribuiti Legge 104/92 : vademecum permessi retribuiti Legge 104/92 1) Normativa di riferimento – Articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; – Legge 8 marzo 2000, n. 53; – Legge 4 novembre 2010 , n. 183 – “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi ...

Legge 104 : verbale revisione no - cosa significa e perché è scritto : Legge 104: verbale revisione no, cosa significa e perché è scritto La visita di revisione per coloro che sono titolari di Legge 104 non è sempre obbligatoria. Infatti, in caso di menomazioni o patologie stabilizzate o soggette ad aggravamento non è necessario sottoporsi a un accertamento della permanenza dell’handicap. Legge 104: chi è esonerato dalla visita di revisione Quali sono nello specifico le patologie per cui non è necessario ...

Legge 104 : permessi dipendenti in busta paga - c’è aumento stipendio? : Legge 104: permessi dipendenti in busta paga, c’è aumento stipendio? Il lavoratore dipendente ha diritto a dei giorni di ferie all’anno, con un minimo stabilito per Legge, e possibili giornate supplementari, se previste dal CCNL di riferimento. Inoltre il lavoratore ha diritto anche ai cosiddetti permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), che si quantificano in ore e che di solito sono utilizzati dal lavoratore per sbrigare commissioni, ...

Legge 104 - acquisto veicoli : elenco agevolazioni e beneficiari : Legge 104, agevolazioni per l’acquisto di veicoli. Ti è stata riconosciuta una disabilità grave o hai in carico un familiare in queste condizioni? Sappi che la normativa italiana riconosce una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto o alla guida da parte di portatori di handicap o altre disabilità, come sordi e non vedenti. Sono essenzialmente quattro le agevolazioni in questione, tutte accomunate ...

Sfratto esecutivo disabili e Legge 104 : quando scatta e cosa fare. La guida : Sfratto esecutivo disabili e legge 104: quando scatta e cosa fare. La guida Si sa che lo Sfratto, ovvero il rilascio obbligato dell’abitazione (e se necessario, anche attraverso l’utilizzo della forza pubblica) è sempre un momento delicato e di una certa gravità, a prescindere dalle specifiche ragioni che lo hanno causato. Vediamo di seguito l’ipotesi dello Sfratto esecutivo con riferimento ai disabili e se ci sono rapporti ...

Legge 104 : permessi sfruttati per andare in tv - scoperti due dipendenti : Legge 104: permessi sfruttati per andare in tv, scoperti due dipendenti Quasi ogni volta che la cronaca si occupa di permessi garantiti dalla Legge 104 o dalla Legge 151/01 è per riferire di abusi perpetrati dai titolari di questo diritto. Lavoratori dipendenti che nelle loro famiglie hanno un disabile, a cui affermano di prestare assistenza, ma che in realtà sfruttano tali permessi per fare i propri comodi. Come andare in vacanza, allungare ...

Legge 104 : agevolazioni prestito e requisiti per richiedere i soldi : Legge 104: agevolazioni prestito e requisiti per richiedere i soldi I titolari dei benefici della Legge 104 possono richiedere un prestito a condizioni agevolate? Come per qualsiasi altro cliente, anche per loro le banche impongono dei requisiti stringenti, forse anche più stringenti a dire il vero. Legge 104: l’invalidità non è discriminante per richiesta prestito In generale, si può dire che gli istituti di credito non ritengono la ...

Legge 104 e apnee notturne : patologia per averla e come fare la diagnosi : Legge 104 e apnee notturne: patologia per averla e come fare la diagnosi Circa 6 milioni di italiani soffrono di apnee notturne. Si tratta di un disturbo che viene determinato di notte, durante il sonno, da una deficitaria ossigenazione del sangue e del cervello che causa a sua volta interruzioni nella respirazione, per un lasso di tempo che può arrivare anche fino a 20 secondi. Solitamente la respirazione regolare riprende bruscamente, in ...