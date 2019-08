Le bordate alla Juventus | “episodio gravissimo che non ha precedenti nella storia del

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) “La decisione della societa’ sportivarimane di una incredibile gravita’. Ma altrettanto grave appare il silenzio complice del sindaco di Torino che non sembra avere il coraggio di esprimersi. Il questore di Torino si e’ gia’ espresso in merito, sostenendo che la decisione della Juve non e’ stata assolutamente concordate. DAppendino, invece, c’e’ stato sino ad oggi un vergognoso silenzio. C’e’ bisogno che la Figc e la Lega calcio intervengano immediatamente per scongiurare un episodio di razzismo sportivo che non hadel calcio italiano. Contrariamente significherebbe che, in questo settore, c’e’ chi puo’ agire indisturbato a discapito delle regole, senza che siano prese le contromisure adeguate”. E’ la durissima nota di Marcello Taglialatela, presidente ...

