Lavoratori in nero | a Napoli e provincia 31 dipendenti sconosciuti al fisco

Como - scoperti due Lavoratori in nero che percepivano reddito di cittadinanza : rischiano da uno a 3 anni. Per le aziende maxi-sanzione : Lavorano in nero tra Bellagio e Canzo, nel Comasco, ma contemporaneamente da aprile a giugno hanno anche beneficiato del reddito di cittadinanza. I finanzieri della compagnia di Erba li hanno scoperti nell’ambito di una serie di controlli che hanno portato alla luce varie irregolarità e in totale sei lavoratori in nero. I due cittadini italiani che percepivano anche il sussidio sono stati denunciati alla Procura di Como e rischiano da uno ...

Messina : controlli in negozi e aziende - 16 Lavoratori in nero e 135mila euro di sanzioni : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Centotrentacinque mila euro di sanzioni, otto ditte ispezionate di cui sei irregolari e 40 lavoratori sottoposti a controllo, di cui 16 totalmente in nero. E' il risultato di una serie di controlli messi a segno dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro nella p

Lavoratori in nero sottopagati per il concerto di Ultimo - la risposta di Vivo Concerti : Lavoratori in nero sottopagati per il concerto di Ultimo. 4 euro l'ora per le operazioni di smontaggio e di pulizia dell'area del palco. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza dopo l'evento che si è tenuto allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 4 luglio. Subito dopo lo spettacolo un blitz dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma è scattato mentre i 64.000 fan presenti lasciavano lo stadio dopo La Favola di Niccolò. ...

Verona : Gdf a Soave scopre 10 Lavoratori ‘in nero’ (2) : (AdnKronos) – Gli approfondimenti investigativi svolti permettevano di individuare le 4 aziende gestite da titolari di origine indiana che impiegavano in ‘nero’ i 10 lavoratori (di origine indiana). Gli elementi acquisiti permettono di ritenere che si celerebbe l’illecita intermediazione e/o lo sfruttamento del lavoro ‘caporalato’, posti in essere a danno dei lavoratori mediante comportamenti di ...

Verona : Gdf a Soave scopre 10 Lavoratori ‘in nero’ : Verona, 5 lug. (AdnKronos) – Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio e di contrasto e prevenzione del fenomeno del lavoro nero/irregolare, i militari della Compagnia di Soave (Vr), hanno individuato e identificato 10 lavoratori in nero. L’operazione ha interessato il territorio dell’est veronese, e ha preso avvio dal costante monitoraggio delle principali vie di comunicazione tra i ...

Lavoro nero - la GdF scopre società nella Marsica che occupa decine di Lavoratori irregolari : L'Aquila - I finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno individuato una società di Scurcola Marsicana (AQ) che ha impiegato, irregolarmente, per circa un anno, un notevole numero di lavoratori in attività di volantinaggio e di conduzione di vele pubblicitarie. Nell’organico aziendale della società controllata sono state riscontrate 42 posizioni irregolari, su un totale di 44 controllate. In particolare sono stati scoperti ...

Caporalato - Lavoratori controllati con Gps e costretti a lavorare in nero : Due ditte che si occupavano di distribuire volantini commerciali e pubblicitari sfruttavano lavoratori stranieri in nero costringendoli a lavorate ben oltre l'orario previsto con paghe misere e soprattutto tenendoli sempre sotto stretta sorveglianza grazie ad apparecchiature di geolocalizzazione.

Torino - caporalato hi-tech : i Lavoratori in nero erano controllati col gps : L'azienda, gestita da un italiano e dalla figlia di 21 anni, si occupava di distribuire di volantini. Gli addetti, tutti pakistani, dormivano nei locali della ditta