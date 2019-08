La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino una partita dei Giochi

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Non disperdiamo il lavoro fatto dalla nazionale - siamo seguite e amate” : Oggi è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, il prossimo campionato si preannuncia estremamente combattuto e avvincente con tante squadre di elevato spessore tecnico: la Juventus difenderà lo scudetto ma Fiorentina, Milan, Roma e la neopromossa Inter hanno tutte le carte in regola per sfidare le biancorosse. Sarà una stagione importante per tutto il movimento che, dopo le emozioni regalate dalla Nazionale ...

Il calcio femminile alla ribalta - Milena Bertolini : “non va disperso il lavoro della nazionale” : “Figc e club hanno fatto una scelta intelligente, far disputare dei match quando ci sono le soste del campionato maschile e’ importante per la crescita del movimento. Il mondiale ha fatto conoscere il calcio femminile al grande pubblico, ora non bisogna disperdere il lavoro fatto dalla nazionale”. Sono le dichiarazioni del ct delle azzurre, Milena Bertolini, ai microfoni di Sky che parla della Serie A femminile al via il ...

Basket femminile - niente rinnovo per Marco Crespi : non sarà più il ct della nazionale Italiana : Con una nota ufficiale, il presidente Petrucci ha annunciato che non verrà rinnovato il contratto a Marco Crespi come ct della Nazionale femminile A partire dal prossimo 30 settembre, Marco Crespi non sarà più l’allenatore della Nazionale femminile di Basket. Ad annunciarlo è il presidente della FIP Giovanni Petrucci tramite una nota ufficiale: “alla scadenza del contratto prevista il 30 settembre prossimo, Crespi non sarà più ...

Hockey ghiaccio : le convocate della nazionale femminile. Raduno e amichevole con Minnesota Showcase Hockey : Nazionale femminile di Hockey su ghiaccio che è in Raduno dal 5 agosto fino al 10: azzurre a Corvara, dove il prossimo 9 agosto affronteranno un’amichevole contro una selezione Under 19 del Minnesota Showcase Hockey. Queste le convocate dell’Italia: Portieri Carlotta Regine (05-01-2004/Torino Bulls – IHLW) (Real Torino HC) Elisa Biondi (30-08-1999/Alleghe Hockey Girls – IHLW) (Real Torino HC) Daniela Klotz (26-05-1995/Eagles Alto Adige – ...

Jill Ellis - allenatrice della nazionale statunitense di calcio femminile - lascerà il suo incarico : Jill Ellis, allenatrice della nazionale statunitense di calcio femminile, lascerà il suo incarico. Ellis, che ha 52 anni, aveva allenato nella sua carriera la nazionale Under 2o e l’Under 21, per poi arrivare nel 2014 sulla panchina della nazionale maggiore, alla

Usa - la ct della nazionale femminile annuncia le dimissioni : il motivo : Gli Usa sono stati grandi protagonisti al Mondiale femminile che si è concluso proprio con la vittoria, adesso è arrivato un clamoroso ribaltone. Jill Ellis, ct della nazionale Usa si è dimessa e secondo alcune voci sarebbero legate a una richiesta di aumento dell’ingaggio che la Federazione ha respinto. Il contratto era in scadenza nel 2020 ma con la promessa di allungarlo avrebbe 500 mila dollari l’anno, contro gli attuali ...

Pallavolo - la nazionale Italiana femminile pronta per il torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni delle azzurre : Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare Prosegue la marcia d’avvicinamento della Nazionale Italiana femminile al torneo di Qualificazione Olimpica di Catania, che dal 2 al 4 agosto metterà in palio un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto ...

Starz ordina Le Relazioni Pericolose e rinnova The Girlfriend Experience : pubblico femminile e internazionale il nuovo obiettivo : Arrivano interessanti novità dal mondo di Starz, canale cable americano di proprietà di Lionsgate, da poco arrivato anche in Italia attraverso lo streaming StarzPlay disponibile però soltanto tramite Apple Tv. Uno sbarco internazionale che sarà rafforzato nei prossimi anni, aumentando gli attuali 50 paesi tra Europa e America Latina in cui attualmente è presente ma sempre non creando una propria piattaforma autonoma, accessibile da più device ...

Pallavolo - la nazionale femminile stende la Turchia 3-2 - le azzurre pronte per il torneo di qualificazione olimpica : Le ragazze di Davide Mazzanti lunedì 29 luglio partiranno alla volta di Catania, dove dal 2 al 4 agosto si giocheranno la chance di strappare il pass olimpico per i Giochi di Tokyo 2020 Nell’ultimo test prima del torneo di qualificazione olimpica la Nazionale italiana femminile ha battuto al PalaRavizza la Turchia 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 22-25, 15-12) concludendo il periodo di preparazione ad Alassio. Le ragazze di Davide Mazzanti ...

Pallavolo – La nazionale femminile in collegiale : le 16 convocate azzurre : Nazionale femminile: 16 le azzurre convocate per il collegiale d’Alassio Dopo due giorni di risposo la Nazionale italiana femminile inizierà domani l’ultimo collegiale prima della qualificazione olimpica di Catania (2-4 agosto). Le ragazze di Mazzanti si raduneranno ad Alassio, dove lavoreranno sino a venerdì 26 luglio. Durante il collegiale le vice campionesse mondiali sosterranno nella cittadina ligure tre amichevoli contro la Turchia al ...

EuroBasket 2021 – Il 22 luglio i sorteggi per le qualificazioni della nazionale maschile e femminile : Nazionali A maschile e femminile: il 22 luglio a Monaco di Baviera i sorteggi per le qualificazioni agli Europei. Azzurri qualificati di diritto, giocheranno fuori classifica. Azzurre inserite in Prima Fascia Il Board della FIBA ha comunicato i criteri per la Qualificazione a EuroBasket 2021 e a EuroBasket Women 2021. Per quanto riguarda il torneo maschile, sono trentadue le Nazionali al via, che nel draw in programma a Monaco di Baviera ...

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : la nazionale femminile stacca il pass per la semifinale - gli uomini ai quarti : Battendo il Brasile, la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale mentre gli azzurri accedono ai quarti Nelle Universiadi 2019, prosegue la marcia delle azzurre, che ieri pomeriggio hanno superato il Brasile con un netto 3-0 (25-20, 25-20, 25-19), staccando il pass per la semifinale in programma oggi (ore 20) contro l’Ungheria, vincitrice sul Canada 3-0. Davanti ai 1.500 del Pala Coscioni di Nocera, le ragazze di Marco ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Altre medaglie dalla scherma - la nazionale di calcio femminile si gioca l’accesso in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi. 21:35 ATLETICA – Dodicesimo Enrico Riccobon nelle batterie dei 1500m maschili. 21:31 VOLLEY – Vittoria convincente dell’Italia maschile che regola il Giappone in tre set (25-22, 25-19, 25-19). 21:20 calcio – Dopo 20′ sempre 0-0 tra Italia e Corea del Nord, sono partite meglio le asiatiche già un paio di volte vicine al ...

Calcio - la nazionale femminile ricevuta al Quirinale da Mattarella : Roma – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di Calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei Mondiali 2019 in Francia. Sono intervenuti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malago’, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio ...