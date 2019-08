La modestia è dei modesti | gli artisti | di contro | devono essere artisti!

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ripetete tutti in coro con me: l'umiltà ha rotto il cazzo, l'umiltà ha rotto il cazzo, l'umiltà ha rotto il cazzo. Partiamo dai punti fermi, l'umiltà ha rotto il cazzo, appunto. Non tanto per colpe sue, ma per quanto sia stata utilizzata malamente negli ultimi anni, anzi, per quanto sia stato usato malamente il suo nome, quasi mai associato a quello che umiltà in effetti è. Credo sia tutta colpa di Maria De Filippi. Spesso è colpa di Maria De Filippi, anche a sua insaputa. Perché con quel che ha fatto in televisione negli ultimi venti anni, anche di più, è molto probabile che una qualche colpa relativa a qualsivoglia situazione ce l'abbia. Nello specifico è dal mondo di Amici, il suo programma musicale, la sua scuola musicale, che escono alcune dei modi di dire più aberranti che mi sia capitato di sentire in vita mia, e di cose aberranti, purtroppo, in cinquant'anni ne ho ...

Pispao1 : @repubblica Quanto siete patetici a fare il giornalino riportando i deliri del primo di turno... tipo L'Unità straf… - alessia_ney : RT @eskeretette: @alessia_ney Ovvio la modestia è la virtù dei grandi e modestamente sono proprio top - eskeretette : @alessia_ney Ovvio la modestia è la virtù dei grandi e modestamente sono proprio top -