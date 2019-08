La Lega sfiducia Conte | arriva la mozione in Senato

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini convoca i suoi : lunedì tutti a Roma : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Il testo della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del governo Conte : La Lega ha presentato al Senato, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo, la mozione di sfiducia nei confronti del governo nato in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ecco il testo della mozione che parlamentarizza la crisi e potrebbe determinare la fine dell'esperienza a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte.Continua a leggere

Cosa c’è nella mozione di sfiducia della Lega : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Visto l’articolo 94 della Costituzione e visto l’articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica” La Lega “esprime la propria sfiducia al Governo presieduto dal Prof. Giuseppe Conte”. E quanto si legge nel testo di sfiducia al premier Giuseppe Conte, che è appena stato depositato in Senato . Nel testo si afferma che “L’esame in aula delle mozioni ...

I mercati reagiscono (male) alla mozione di sfiducia della Lega : Stamattina la Lega ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Toccherà adesso alla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama decidere i tempi della crisi. La Lega spera nel voto già a ottobre, per potere capitalizzare i consensi che, secondo i sondaggi, sarebbero ogg

