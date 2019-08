La Lega presenta mozione di sfiducia a Conte

Giuseppe Conte - la Lega presenta una mozione di sfiducia in Senato contro il premier : Dalle parole ai fatti. Atto scontato ma pur sempre importante: la Lega, infatti, ha ufficialmente presentato una mozione di sfiducia nei confronti del premier, Giuseppe Conte, snodo fondamentale per aprire ufficialmente la crisi di governo, iniziata nei fatti con le parole di Matteo Salvini di giove

Crisi di governo - Paragone : “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema - Lega lo rappresenta” : “dopo il voto sul Tav era normale che si arrivasse alla Crisi di governo. È stata la vittoria del sistema, la Lega è un partito di sistema”. A dirlo, a In Onda, su La7, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone. Video La7 L'articolo Crisi di governo, Paragone: “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema, Lega lo rappresenta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lega valuta di non presentare una mozione pro Tav : "Tanto si farà" : La Lega è orientata a non presentare una propria mozione sulla Tav al Senato. E, a quanto si apprende, potrebbe non votare le altre mozioni sull’opera presentate da M5s (per il No) e dal Pd (per il Sì).Il ragionamento che si fa in ambienti leghisti per motivare questa posizione è che la linea del governo è chiara e la Torino-Lione si farà: le mozioni parlamentari, viene osservato, non sono in ogni caso ...

Lega - università di Londra annulla la presentazione del libro di Altaforte su Salvini : “Contrasta con politica antidiscriminazione” : Dopo l’esclusione dalla casa editrice Altaforte dal Salone del libro di Torino arriva un nuovo stop, stavolta Oltremanica, alla casa editrice e al libro intervista di Matteo Salvini, “Io Sono Matteo Salvini” firmato dalla giornalista Chiara Giannini. La presentazione del volume era prevista alla London Metropolitan University di Londra, giovedì pomeriggio alle 18 ora italiana ma è saltata poche ore prima dell’inizio, come ha ...

Fondi russi alla Lega - Pd presenta mozione di sfiducia a Salvini : l’annuncio di Maria Elena Boschi : Il Pd presenterà oggi una mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e per la mancata volontà del vicepresidente del Consiglio di riferire in Parlamento sul caso. L'annuncio è stato dato attraverso un tweet da Maria Elena Boschi: il post è stato rilanciato anche da Matteo Renzi.Continua a leggere

Fondi ai partiti - M5s presenta pdl per commissione d’inchiesta alla Lega. Carroccio : “Valuteremo prima il testo” : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo fronte. ...

Lega presenta a sindacati la Flat Tax. E Conte critica Salvini : «È scorretto» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...