La Juventus riconosce la legge italiana ed elimina la discriminazione per nascita

(Di venerdì 9 agosto 2019) Lafa marcia indietro. Il club ha pubblicato, sul sito ufficiale, un comunicato in cui si fa menzione alla sola residenza in Campania come discriminante per l’acquisto di biglietti per Juve-Napoli. Non più anche allanella regione. Il comunicato recita: “A seguito disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) riunitosi in data odierna, sono state definite le seguenti misure organizzative riguardanti la vendita dei biglietti per il Match—Napoli del 31 agosto 2019. Le misure sotto elencate riguardano tutti i settori ad esclusione del settore ospiti per il quale l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (ONMS) si esprimerà nelle prossime settimane con una determina specifica”. Da oggi pomeriggio, scrive la Juve, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita del 31 agosto 2019: “Il tagliando non sarà acquistabile ...

