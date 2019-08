La fotocamera che gira video 6k

Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati : Negli ultimi mesi si sono fatte numerose le lamentele di possessori del Google Pixel 3 relative alla fotocamera posteriore dello smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati proviene da TuttoAndroid.

UMIDIGI X è ufficiale - con lettore di impronte nello schermo e tripla fotocamera posteriore : UMIDIGI ha annunciato oggi il suo primo smartphone con lettore di impronte integrato nello schermo. Si tratta di UMIDIGI X, che sarà in vendita a partire dal 26 agosto L'articolo UMIDIGI X è ufficiale, con lettore di impronte nello schermo e tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Di che cosa è capace la fotocamera del Motorola Moto G7 Plus? Arriva l’analisi di DxOMark : Pur non raggiungendo i risultati degli attuali top di gamma, Motorola Moto G7 Plus ottiene un giudizio positivo da parte di DxOMark. L'articolo Di che cosa è capace la fotocamera del Motorola Moto G7 Plus? Arriva l’analisi di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google fotocamera : Xiaomi Mi 9T riceve un porting di Google Fotocamera che migliora la qualità degli scatti, in particolare quelli in notturna, come si vede da alcuni sample. L'articolo Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Schermo ultra curvo e fotocamera invisibile : Oppo mostra lo smartphone del futuro : (Foto: Androidauthority) Oppo ha pubblicato sul proprio account di Twitter (e il corrispettivo cinese Weibo) una serie di video che mostrano un prototipo di smartphone molto interessante, che potrebbe uscire nel futuro prossimo. Di primo acchito si comprende subito la filosofia dietro a questo terminale: bordi praticamente assenti, fatto salvo per una banda minima in alto e in basso e display che prosegue su tutti e due i lati lunghi con un ...

Samsung Galaxy A80 - lo smartphone con fotocamera rotante che affascina - ma costa tanto : Samsung Galaxy A80 è uno smartphone che vede nella fotocamera rotante l’elemento distintivo rispetto alla concorrenza. Grazie a questo particolare, il design subisce una ventata di novità rispetto a quanto visto finora. È interessante, ma non è adatto a tutti perché non è compatto e ha un prezzo di 679 euro che lo mette fuori dalla portata di molti aspiranti utenti. Vale la pena ricordare che gli smartphone Android hanno una tendenza al ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano : una fotocamera con lente periscopica e un teleobiettivo : Pare che anche Xiaomi abbia in progetto di sfruttare una soluzione speciale per realizzare uno smartphone con un comparto fotografico fuori dal comune L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano: una fotocamera con lente periscopica e un teleobiettivo proviene da TuttoAndroid.

Nel 2020 arriverà il primo iPhone con fotocamera sotto lo schermo : (Foro: Ben Geskin) Il primo iPhone con fotocamera sotto lo schermo potrebbe arrivare già a partire dalla generazione del 2020, con una tecnologia che andrebbe a incorporare l’ottica e componenti sotto uno strato traslucido nella porzione superiore del fronte. Una mossa necessaria quella presa da Cupertino, visto che tutti i giganti cinesi si stanno muovendo proprio in questa direzione. Non ci sono ormai più tanti dubbi sul fatto che l’iPhone del ...

Arriva la fotocamera pensata per Instagram e Tiktok : fa anche video verticali : (Foto: Canon) Si chiama Canon G7 X III ed è la nuova proposta per chi cerca una fotocamera compatta premium soprattutto per la registrazione di video da caricare al volo online. Il nuovo modello si rivolge esplicitamente ai vlogger con l’opzione nativa di live streaming su YouTube e di supporto automatico di video verticali tipici di molte app social da Instagram a Tik Tok. Il nuovo modello della famiglia Powershot è stato ufficializzato ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano : una fotocamera con lente periscopica : Pare che anche Xiaomi abbia in progetto di sfruttare una soluzione speciale per realizzare uno smartphone con un comparto fotografico fuori dal comune L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano: una fotocamera con lente periscopica proviene da TuttoAndroid.

Huawei si immagina così la fotocamera frontale sotto allo schermo : Huawei rilascia alcuni brevetti che la dicono lunga sui piani futuri della casa di Shenzen: puntare sulla fotocamera frontale integrata sotto allo schermo, ma in una maniera tutta particolare, differente da come ce la siamo immaginati finora. L'articolo Huawei si immagina così la fotocamera frontale sotto allo schermo proviene da TuttoAndroid.

Canon chiede finanziamenti online per produrre una fotocamera che ricorda la GoPro : Canon intende avviare una campagna di finanziamento su Indiegogo per quella che definisce la “fotocamera definitiva da usare ovunque”. Si chiama Canon IVY REC e dalla descrizione potrebbe essere una futura concorrente della GoPro. Viene definita come un prodotto “leggero, compatto e robusto”, antiurto, impermeabile fino a 30 minuti in immersione a una profondità massima di un metro. Quel che è certo è che ha un aspetto ...

Canon IVY REC è una mini fotocamera che si collega allo smartphone : addio GoPro? : Ecco la nuova mini fotocamera firmata da Canon: si chiama Canon IVY REC ed è grande come una chiavetta USB, con tanto di moschettone. L'articolo Canon IVY REC è una mini fotocamera che si collega allo smartphone: addio GoPro? proviene da TuttoAndroid.

Oppo - nei prossimi smartphone la fotocamera sarà sotto lo schermo : (Foto: Oppo) Ufficiale Oppo Under Screen (Usc) per spostare la fotocamera frontale al di sotto del display e far fuori in un colpo solo bordi, notch, fori o ancora soluzioni periscopiche a scomparsa. Il produttore cinese ha tolto i veli da questa tecnologia durante il Mwc 2019 di Shanghai dando il via a una delle soluzioni più affascinanti e dal più alto potenziale viste recentemente in ambito mobile. Preceduta da alcuni video e rumors per ...