La crisi di governo fa alzare lo spread | vola a 232

crisi di governo - Zingaretti : “Questa volta unità - unità - unità nel Pd e nel centrosinistra” : “Questa volta ci dev’essere unità, unità, unità nel Pd e nel centrosinistra. Altrimenti gli italiani non crederanno in noi”. A dirlo,poche ore dopo l’annuncio da parte delle forze di maggioranza della Crisi di governo, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Crisi di governo, Zingaretti: “Questa volta unità, unità, unità nel Pd e nel centrosinistra” proviene da Il Fatto Quotidiano.

crisi di governo in Italia : soluzioni - cosa succede e quando si vota : Crisi di governo in Italia: soluzioni, cosa succede e quando si vota Il matrimonio tra Lega e Movimento 5 Stelle non è durato un quinquennio come i più ottimisti speravano. Invece, a ridosso delle discussioni sulla prossima Legge di Bilancio, la tensione a Palazzo Chigi ha raggiunto il culmine ed è esplosa quella che era nell’aria già da un po’ di tempo: la Crisi di governo. Affronteremo i dettagli di questa Crisi aperta dal leader leghista ...

La crisi di governo – liveblog : Salvini ha chiesto che si vada a elezioni anticipate: cosa succede ora? Tutti gli aggiornamenti man mano che arrivano

crisi di governo - Salvini vuole il voto subito : "Mi metto in gioco - ora corro da candidato premier" : Matteo Salvini vuole le urne il prossimo 13 ottobre. "Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio sereno, da solo e a testa alta. Poi, potremo scegliere i compagni di viaggio...". Il vicepremier ora si candida premier. Apre la sua campagna elet

Luigi Di Maio vuole rimandare la crisi di governo : obiettivo fare slittare il voto : Luigi Di Maio non vuole lasciare palazzo Chigi. Il grillino, infatti, vuole prendere tempo e rimandare la crisi di governo.

Di Battista sulla crisi di governo aperta da Salvini : "Spettacolo da vomito" : "Questo politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del 'suocero' Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore". Alessandro Di Battista non fa nome ma il dettaglio anagrafico - la ...

Dalla 'parlamentarizzazione' alle elezioni. Gli 11 passaggi necessari della crisi di governo : Il timing della crisi del governo guidato da Giuseppe Conte potrebbe portare a nuove elezioni l'ultima domenica di ottobre, il 27. Ma è anche possibile che servano alcuni giorni in più, e allora gli italiani sarebbero chiamati ad esprimere nuovamente il loro voto la settimana successiva, domenica 3 novembre o domenica 10 novembre. I tempi sono dettati Dalla Costituzione, da leggi ordinarie e da una ormai consolidata prassi istituzionale. ...

Salvini licenzia il governo e Conte lo sfida : la crisi sarà trasparente - andremo in Parlamento : Il leader del Carroccio: «Inutile andare avanti a colpi di “no” e di litigi». Di Maio: «Pronti al voto, la Lega ha preso in giro il Paese»

Governo - è crisi. Salvini : «Andiamo al voto - mi candido premier». Di Maio : «Prima il taglio dei parlamentari» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

crisi governo - cosa succede ora? Elezioni - le date utili : Salvini apre la Crisi di governo: «La maggioranza non c'è più, andiamo al voto», ha detto il vicepremier della Lega. Ma cosa succede ora? Il passo...

crisi di governo - Di Maio : “Riaprono le Camere? Lega voti taglio dei parlamentari”. Salvini : “No. Poi non si va più a elezioni” : Luigi Di Maio l’ha ripetuto per tre volte in tre ore: se le Camere riaprono per la Crisi, perché non si può sfruttare l’occasione per approvare il taglio dei parlamentari? È sulla riforma dei due rami del Parlamento, che il capo del Movimento 5 stelle ha cominciato a tirare la giacchetta al quasi ex alleato, Matteo Salvini. Subito dopo che il leader della Lega ufficializzava la Crisi di governo con una nota, il ministro dello ...