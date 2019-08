La crisi 5S-Lega spaventa i mercati Lo spread schizza oltre 230 punti

Sondaggi : Lega al top - 5 Stelle in crisi. Ecco cosa accadrebbe se si votasse oggi : Un'eventuale coalizione sovranista a due (Lega-Fdi) potrebbe riuscire anche a governare da sola. Il Pd si conferma la...

Conte : "Andrò in Aula - sarà una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

crisi di governo - Conte : "Salvini e la Lega hanno deciso di interrompere questa esperienza" : Dopo l'annuncio della Crisi di governo da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rotto il silenzio dopo una giornata di incontri tra Palazzo Chigi e il Quirinale e tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha usato parole durissime contro il leader della Lega, attribuendo solo e soltanto a lui la fine del governo gialloverde:Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei ...

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di governo Ecco come si è arrivati alla fine dell'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Draghi prepara il bazooka ma i titoli di Stato pagano la crisi Lega-5Stelle. Sale lo spread : La Bce è pronta a intervenire: Francoforte ribadisce il messaggio di Mario Draghi, quello di un nuovo bazooka in arrivo a settembre di fronte alle difficoltà dell’economia. Ma i Btp italiani - che avrebbero di che festeggiare dal nuovo giro di quantitative easing in arrivo e con il Giappone che a maggio ha comprato la cifra record di 2,4 miliardi di euro di titoli italiani vista l’attrattiva dei rendimenti italiani - ...

