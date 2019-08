Krysten Ritter mamma | la star di Jessica Jones svela il nome del bambino e pensa al

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) È arrivata la cicogna in casa Marvel:per la prima volta, ha dato il benvenuto al suo primo figlio, avuto dal fidanzato Adam Granduciel (anche se il suo vero cogè Granofsky), frontman dei The War on Drugs. La notizia è stata annunciata da TMZ, e confermata successivamente da People. Bruce Julian Knight Granofsky, questo ildel neonato, è nato lo scorso 29 luglio al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, ma solo adesso si hanno le prime informazioni.di Marvel's, ha infatti seguito una regola d'oro, quella della privacy, e raramente ha pubblicato sue foto recenti sui social. A cominciare dalla gravidanza,ta a sorpresa sul red carpet degli ultimi Oscar. Per l'occasione aveva indossato un lungo vestito rosso che metteva in bella mostra il pancione. Per la coppia si tratta del primo figlio. Un secondo scatto ...

