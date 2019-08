Kiss Kiss Napoli – Oliva | “La Juventus può fare tutto | hanno paura di andargli contro | vi

Del Genio a Kiss Kiss : “Gli errori commessi dal Napoli hanno sempre gli stessi colpevoli - dimentichiamo degli aspetti importanti” : Paolo Del Genio, noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardanti tanti temi in casa Napoli : “Divieto ai nati in Campania? Resterò solo sul piano dell’ironia, parlare seriamente di questa vicenda è ridicolo, non mi va di parlarne seriamente. Noi abbiamo dei concetti che ci condizionano, il capro espiatorio per tutto quello che succede in attacco è Milik, ma hanno commesso errori anche ...

Kiss Kiss Napoli – Ceccarini : “Everton profilo interessante - ma il Napoli ha obiettivi chiari” : Niccoló Ceccarini, esperto di calciomercato è intervenuto al microfono di Radio kiss kiss Napoli: “Icardi alla fine andrá alla Juventus, il Napoli al momento non é convinto di prendere un attaccante. Everton? Il calciatore viene monitorato, ma ora questa trattativa non é calda C’è un apprezzamento e va registrato, ma gli obiettivi del Napoli sono altri e li conosciamo tutti. James e Lozano sono le priorità per i ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli non può comprare Messi - io mi accontento e me ne vedo bene” : Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Milik è un buon giocatore, così come Insigne, Mertens e Callejon. Ormai conosciamo i calciatori offensivi azzurri e sono questo. Non possiamo sperare che facciano magie, o ci accontentiamo, oppure bisogna entrare nell’ordine di idee che ci sono dei limiti, la società non può arrivare ai Messi e ai ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Il Napoli deve finalizzare di più - bisogna andare sul mercato” : Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci sono gli attaccanti da 30 gol, al momento Milik non é uno di questi. Il Napoli, per le sue ambizioni e soprattutto per valorizzare il proprio gioco, ha bisogno di un bomber che lì davanti possa spostare gli equilibri. Il mercato è l’unica strada percorribile per migliorare questo aspetto. Non si può chiedere al ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Nuova vita per i sediolini rossi del San Paolo : Tramite il sito ufficiale, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha reso nota la destinazione di 1500 sediolini del San Paolo rimossi nel corso dell’ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta sediolini San Paolo – i sediolini vecchi andranno a riqualificare lo Stadio “Landieri” di Scampia. Il restyling “Oggi, giovedì 8 agosto, inizierà il montaggio di circa 1500 seggiolini dello stadio San Paolo che lo ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Lozano calciatore duttile - Ancelotti ha le idee chiare” : Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’eventuale collocazione di Lozano nel Napoli di Ancelotti: “Per come ragiona Ancelotti, Lozano potrebbe giocare da prima punta, ma si adatterebbe su tutto il fronte d’attacco. Il messicano potrebbe giocarsela con Mertens e Milik quando dovranno riposare, può giocare anche al posto di Callejon. Questa squadra ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Gara entusiasmante contro il Barcellona” : Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la crescita del Napoli: “Anno dopo anno, il club sotto la guida di Aurelio De Laurentiis sta avendo una crescita continua basta guardare giornali o le stesse testate online, non manca mai un articolo dedicato al club azzurro. Nelle due uscite internazionali, il Napoli ha dimostrato di avere ormai una mentalitá europea. I calciatori offensivi del Napoli ...

Marolda a Kiss Kiss Napoli : “Al Napoli manca un bomber affidabile” : Francesco Marolda, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non fa più mistero, cerca un bomber che dia più garanzie di Milik, che anche ieri sera non mi è parso in palla e non ha messo quella fame di gol che a lui servirebbe. E’ comunque un bravo calciatore oltre che un professionista esemplare, ma spero per il Napoli che possa arrivare dal mercato un centravanti piú esperto che magari ...

Bruscolotti a Radio Kiss Kiss Napoli : “Difesa all’italiana per il Napoli - Elmas grande prospetto” : Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro negli anni d’oro dello scudetto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Elmas si è messo in mostra, ha grandi qualità e la squadra gli ha dato subito fiducia. Deve essere umile e consapevole del fatto che ha tanto da imparare ma ha fatto vedere di avere le possibilità di far bene con la maglia del Napoli. Difesa? Manolas è un grandissimo difensore, in ...

Kiss Kiss Napoli – Pazienza : “Gaetano ha bisogno di un percorso di crescita - ha delle qualità importanti” : Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro, é intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la prova del giovane napoletano Gianluca Gaetano: “Resto convinto che Gaetano debba andarsi a fare le ossa in qualche altra squadra, rimanere al Napoli per lui potrebbe significare mettere pochi minuti nelle gambe. Per intenderci prendo l’esempio di Insigne, che ha compiuto un percorso di crescita con Foggia e Pescara. Io credo che ...

Pavarese a Kiss Kiss Napoli : “Difficile contrastare l’Arsenal sul mercato - alla fine arriverá questo calciatore” : Gigi Pavarese, operatore di mercato ha tracciato un bilancio sul mercato del Napoli sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli : “Fa comodo a tutti sparare a zero sulla societá, se il Napoli non avesse avuto speranza per Pépé non avrebbe fatto arrivare i manager a Dimaro. Basta dire che la società sta mancando di rispetto per i tifosi. L’Arsenal ha aumentato l’offerta e il giocatore ha scelto la Premier League. alla fine ...

Fernando Orsi a Radio Kiss Kiss : “Ancelotti vuole un Napoli europeo - stravede per il nuovo acquisto” : Fernando Orsi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha un atteggiamento molto europeo da quello che stiamo vedendo dai test estivi. Allan-Zielinski è una coppia perfetta, insieme si completano. Il Napoli ha anche Fabian ed Elmas. Ho parlato con Ancelotti di Elmas e mi ha detto che è un giocatore straordinario. Ha detto che si tratta di un acquisto importante, mi ha fatto capire ...

Kiss Kiss Napoli – Caputi : “Per avvicinarsi all’idea di Ancelotti al Napoli serve uno di questi profili” : Massimo Caputi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato arrivato ormai nel clou per gli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Avere un allenatore che conosce già la rosa a disposizione è un vantaggio. Il Napoli quasi certamente virerá su un 4-2-3-1, che sembra fatto per caratteristiche a calciatori come James o Lozano. A mio avviso arriverà certamente uno dei due, servirebbero al Napoli per essere più vicino al tipo ...