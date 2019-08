Karina Cascella difende Raffaella Mennoia e attacca Teresa Cilia

Karina Cascella vs Teresa Cilia/ 'Ingrata'. L'ex tronista sbotta : 'parli tu che...' : Karina Cascella attacca Teresa Cilia per difendere Raffaella Mennoia: 'Ingrata'. L'ex tronista di Uomini e Donne sbotta: 'parli tu che...'.

Teresa Cilia contro Karina Cascella : "Hai fatto impazzire Paola Frizziero rubandole il fidanzato" : Karina Cascella si è inserita nella polemica che da giorni vede al centro l'autrice di 'Uomini e Donne' Raffaella Mennoia. L'opinionista ha accusato Teresa Cilia di essere maleducata e ingrata. L'ex tronista ha replicato in queste ore, tirando in ballo Paola Frizziero e Salvatore Angelucci.

Teresa Cilia contro Karina Cascella : "Hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero. Raffaella Mennoia? Amiche perché vi parate il c#lo a vicenda" (video) : La guerra, a colpi di Instagram Stories, tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia è entrata nel vivo. Dopo Deianira Marzano e Mario Serpa (a sostegno dell'ex tronista siCiliana), per l'autrice di 'Uomini e Donne', scende in campo, Karina Cascella, per diversi anni, opinionista del programma di Canale 5:

Karina Cascella - caos dopo morte Carolina : "Perché la mia bimba doveva soffrire?" : Critiche durissime a Karina Cascella per l'arrivo di Polpetta: l'opinionista non ci sta La morte di Carolina, il cucciolo di Karina Cascella che se n'è andato qualche giorno fa, sta facendo molto discutere, e ne è una dimostrazione il fatto che l'ex opinionista di Uomini e Donne, ora presenza quasi fissa dei salotti di Barbara

Polemiche su Karina Cascella : muore il cane e lei ne compra uno nuovo : A pochi giorni dalla morte del suo cane Carolina, Karina Cascella ne compra uno nuovo. Sul web piovono critiche ma lei controbatte: "So io cosa è giusto fare". Su Instagram, Karina Cascella è stata sommersa da un mare di Polemiche per colpa di una tenera cagnolina dal nome Polpetta, comprata a pochi giorni dalla morte del precedente cucciolo di casa, Carolina.

Karina Cascella - dopo la morte di Carolina arriva lei : "So io cos'è giusto fare" : La morte di Carolina pochi giorni fa: Karina Cascella quasi in lacrime La morte di Carolina ha causato molta sofferenza non solo a Karina Cascella ma anche a sua figlia Ginevra, visto che il cagnolino è morto all'improvviso in maniera tragica, come ha rivelato l'opinionista in una recente storia pubblicata su Instagram.

Karina Cascella : "La morte di Carolina mi ha distrutta - ma sono preoccupata per la piccola Ginevra" : Karina Cascella, l'ex opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto dalla De Filippi su Canale5, in queste ultime ore ha pubblicato su Instagram delle storie, per condividere con i suoi fan un doloroso lutto. Sarebbe infatti venuta a mancare la piccola cagnolina della Cascella, Carolina. Kari

Karina Cascella in lutto : "Nessuno potrà mai sostituire Carolina" : Karina Cascella addolorata: è morta la sua cagnolina Carolina Ore particolarmente complicate queste per la popolare opinionista delle tante trasmissioni condotte da Barbara d'Urso, Karina Cascella. Cosa le è successo? E' morta la sua cagnolina Carolina. Una perdita che ha colpito nel profondo la donna, la quale, in un lungo video su instagram, ha così commentato l'accaduto: "Carolina è morta…Sono giorni difficili

L'addio di Karina Cascella al suo amato cane : "Non sono riuscita a salvarti" : Karina Cascella racconta su Instagram la morte del suo amatissimo cane con un post che ha commosso tutti i suoi follower. L'ex opinionista di Uomini e Donne ha svelato di aver perso Carola, la cagnolina che è cresciuta con la figlia Ginevra e che è stata parte della famiglia per moltissimi anni. La sua morte ha spezzato il cuore di Karina, che su Instagram ha svelato la sofferenza e il dolore. "Ginevra aveva 5 anni quando abbiamo

Morto il cane di Karina Cascella : “È cresciuto con mia figlia - vederla soffrire mi spezza il cuore” : Karina Cascella dice addio alla cagnolina entrata a far parte della sua famiglia circa 4 anni fa. Cresciuta insieme alla figlia Ginevra, è scomparsa in circostanze che l’influencer ha preferito non chiarire. “Mia figlia sta soffrendo tantissimo, hanno vissuto in simbiosi” scrive la Cascella, riferendosi alla bambina nata dal legame con Salvatore Angelucci.Continua a leggere

Karina Cascella dice la sua su Giulia De Lellis e Iannone : 'Lui è molto presente con lei' : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate. I due giovani da quando sono usciti allo scoperto, non intendono nascondersi più. Nelle scorse ore ha espresso il suo pensiero sulla coppia anche un ex volto di Uomini e Donne, Karina Cascella. La temutissima opinionista, dopo aver spiegato il motivo per cui si è assentata dai social, ha detto la sua su Giulia De Lellis e l'ex fidanzato di Belen Rodriguez. Da ...

Karina Cascella ingrassata secondo gli hater : "Così spingete le ragazze a diventare anoressiche" : Alla faccia del suo fisico da sogno, l'opinionista televisiva ha ricevuto l'ennesimo commento negativo da parte di alcuni follower che l'accusano di aver messo su chili di troppo. Lei non ci sta e risponde così: "Sto benissimo con me stessa, ma ci sono ragazze che così rischiano di diventare anoressiche".

Karina Cascella - attaccata per i chili di troppo si difende : E' un periodo d'oro per Karina Cascella. Il suo cuore ormai da tempo ha ricominciato a battere grazie a Max Colombo, in tv si è ritagliata uno spazio come opinionista guadagnandosi credibilità giorno dopo giorno a dispetto dei pregiudizi e ora si gode le meritate vacanze sfoggiando un fisico mozzafiato. E ai follower che su Instagram sottolineano le sue rotondità, replica: "L'anoressia è una malattia gravissima, io sto

