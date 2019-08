Juventus Napoli vietata ai nati in Campania | Ferlaino attacca | e Sarri?

Biglietti Juventus-Napoli - ufficialmente tolto il divieto di vendita per nati in Campania : Dopo il caos Biglietti di Juventus e Napoli è arrivato il comunicato ufficiale del club bianconero. A seguito disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) riunitosi in data odierna, sono state definite le seguenti misure organizzative riguardanti la vendita dei Biglietti per il Match Juventus—Napoli del 31 agosto 2019. Le misure sotto elencate riguardano tutti i settori ad esclusione del settore ospiti per il quale l’Osservatorio ...

Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania : la libreria fa lo sconto ai tifosi partenopei : L'iniziativa della libreria Libridine a Portici, comune vesuviano nel capoluogo partenopeo. Dopo l'annuncio della mancata vendita ai "nati in Campania" dei biglietti per la partita di campionato Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto, arriva il 15% di sconto su tutti i libri per i tifosi azzurri.Continua a leggere

Juventus-Napoli : trasferta vietata ai nati in Campania - Questura smentisce : Juventus-Napoli: trasferta vietata ai nati in Campania, Questura smentisce Dopo avervi parlato in questo nostro recente articolo del possibile arrivato dell’attaccante messicano Lozano a Napoli, passiamo a notizie relative alle prime sfide clou della serie A. Sabato 31 agosto 2019 si sfideranno a Torino Juventus-Napoli. Juventus-Napoli, l’antica rivalità Juventus-Napoli: na sfida da sempre molto sentita, con una grande ...

Juventus-Napoli - è già polemica : chi è nato in Campania non può comprare i biglietti. La questura : “Decisione non è concordata” : A tre settimane dal fischio d’inizio Juventus-Napoli ha già scatenato la prima polemica stagionale. Il club bianconero ha deciso il divieto di vendita dei biglietti ai nati in Campania nel giorno del big match in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La comunicazione della Juve, quindi, lascia intendere che non saranno solo i residenti a non poter accedere ma, appunto, chiunque sia nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, ...

Juventus-Napoli - nessun divieto di vendita dei biglietti ai nati in Campania : La Questura di Torino dichiara “del tutto destituita di ogni fondamento” la notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la stessa Questura “avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve– Napoli a chi è nato in Campania”. La Questura di Torino “non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla”, si legge in una ...

Biglietti Juventus-Napoli - in vendita i tagliandi. Tariffe speciali per i bianconeri chiamati a raccolta : Biglietti Juventus-Napoli, in vendita i tagliandi Biglietti Juventus-Napoli, in vendita i tagliandi della seconda gara di Serie A, la prima all’ Allianz Stadium per i bianconeri che giocheranno la prima a Parma, mentre gli azzurri esordiranno al Franchi in casa della Fiorentina sabato 24 agosto alle 20.45. Dunque subito faccia a faccia tra le prime due delle ultime stagioni di Serie S. E per l’ occasione, i Biglietti ...