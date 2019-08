Juventus | missione milanese per Paratici | a caccia del nuovo bomber

De Ligt Juventus - ci siamo quasi : commissione monstre per Raiola : DE Ligt Juventus – Juventus scatenata sul mercato. Dopo Pellegrini e Rabiot (il francese è al ‘J Medical’ stamane per sostenere le visite mediche), non si ferma l’operato in entrata della dirigenza della Continassa. L’attenzione del CFO Paratici si sposta adesso su Matthijs de Ligt, con i campioni d’Italia al lavoro per limitare gli ultimi dettagli con l’Ajax per il trasferimento a Torino del […] ...

Calciomercato Juventus - spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot : super commissione alla mamma agente : Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso ...

Juventus - da CR7 a CR9! Cristiano Ronaldo e il record di gol - la missione di Sarri : incontro segreto durante le vacanze : Maurizio Sarri ha intenzione di far battere a Cristiano Ronaldo i 36 gol segnati da Higuain a Napoli in un anno di Serie A: il neo allenatore della Juventus ha incontrato il fuoriclasse portoghese in vacanza per discutere dell’argomento “Voglio capire quello che i giocatori pensano di se stessi, partendo dai più importanti“, sono state queste le parole di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione di ...

