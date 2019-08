Juventus | 25 convocati per la partita contro l' Atletico Madrid | c' è anche Danilo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Questa mattina, lasi è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi e per preparare la sfida di domanil'. La sfidagli spagnoli servirà soprattutto per capire a che punto è la preparazione e soprattutto per mettere minuti nelle gambe ai giocatori. Maurizio Sarri probabilmente ripartirà dal 4-3-3 che ha provatomercoledì nella sfidail Novara. Il tecnico toscano per la sfidal'ha convocato ben 25 giocatori e nell'elenco figura il nome del neo bianconero. Oltre al brasiliano c'èPaulo Dybala che dopo i mancati trasferimenti in Inghilterra vuole provare a riprendersi la Juve. La Juve parte per Stoccolma Quella di oggi è una giornata molto intensa per la. Infatti, i bianconeri in mattinata hanno svolto l'allenamento alla Continassa e adesso sono partiti per Stoccolma. Sull'aereo che sta ...

DiMarzio : ?? I convocati di Solskjaer per il match contro il #Milan Non c'è #Lukaku: il belga del #ManchesterUnited sempre pi… - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati di mister #Pecchia per sfida di Coppa Italia contro la Pergolettese ?? - GoalItalia : Ci sono anche Dybala e Mandzukic tra i convocati della Juve per la sfida con l'Atletico Madrid ???? -