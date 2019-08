Johnson cancella le ferie al suo staff Aumentano le possibilità di elezioni lampo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Se da noi c’è Matteo Salvini a intimare a deputati e senatori di “alzare il culo” e tornare dalleper sfiduciare subito il fu governo gialloverde, nel Regno Unito c’è chi si è visto vietare le vacanze fino al 31 ottobre. L’ordine arriva direttamente dal neopremier britannco Borise riguarda i consiglieri del suo governo, che hanno appreso via email l’ordine di servizio firmato dal capo dellodi Boris, Edward Lister:congelate per tutti fino al 31 agosto; nessuno si azzardi a prenotare e per chi lo avesse già fatto nessuna garanzia di compensazione ma solo possibili risarcimenti da valutare “caso per caso”.Come scrive il Guardian, la lettera sta aumentando le speculazioni su cosa frulli nella testa di, in particolare sull’ipotesi diper portare a casa la ...

