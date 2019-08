Italia-Russia basket oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

Seconda partita nella Veronaball Cup 2019 per l'. Gli azzurri hanno dominato ieri sera contro il Senegal (111-54) e questa sera se la vedranno con la, che ha battuto il Venezuela per 69-54. Quello disarà certamente una sfida molto più difficile per la squadra di coach Meo Sacchetti rispetto a quelle già disputate tra Trento e Verona., seconda partita della Veronaball Cup 2019, si giocherà stasera, venerdì 9 Agosto alle ore 20.30. L'incontro sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Arena ed inoltre anche in direttasu SkyGo. Sarà possibile seguire la diretta scritta anche su OA Sport IL PROGRAMMA COMPLETO DIVENERDI' 9 AGOSTO Ore 20:30Diretta televisiva: Sky Sport Arena HD Diretta: SkyGo Diretta scritta: OA Sport

