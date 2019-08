«Io in volo per realizzare il sogno del mio Mirko morto sotto il Morandi» Video

Pallavolo – Torneo Qualificazione Olimpica : debutto ok per l’Italia - gli azzurri asfaltano il Camerun 3-0 : La formazione di Blengini non dà scampo alla selezione africana, cominciando con il piede giusto il Torneo di Qualificazione Olimpica a Tokyo 2020 Prima partita e prima vittoria per la Nazionale Italiana maschile di Pallavolo, gli azzurri del ct Blengini debuttano positivamente nel Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento a Bari. Ivan Zaytsev e compagni superano il Camerun 3-0 (25-18, 25-18, 25-16), preparandosi al meglio ...

Il volo Bari-Mosca atterra a Kiev per maltempo - il grazie del ministero degli Esteri russo : I rapporti tra Russia e Ucraina sono interrotti dall'ottobre 2015 e da allora sono sospesi i servizi aerei tra i due Paesi. La portavoce del ministero su Facebook: "Grande notizia"

Pallavolo - scelta l’Italia per il Torneo di Qualificazione Olimpica : i 14 azzurri convocati da Blengini : Il ct azzurro ha scelto quelli che saranno i quattordici atleti che parteciperanno al Torneo di Qualificazione Olimpica a Bari Il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Questo il roster: Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 2. Riccardo Sbertoli Centrali: 17. Simone Anzani, 14. Matteo Piano, 15. Roberto ...

Clima - Coldiretti : “Bene il tavolo anti cimice - danni per 250 milioni” : E’ positivo l’avvio del tavolo interministeriale di crisi per affrontare definitivamente la questione della cimice asiatica che si sta moltiplicando nelle campagne ed in città, causando danni stimati per ora in circa 250 milioni di euro alle produzioni di mele, pere, kiwi, ma anche pesche, ciliegie, albicocche e piante da vivai. Ad affermarlo è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere soddisfazione per l’annuncio del ...

Delitto Piscitelli a Roma - procura indaga per "omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso" : Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dove mercoledì è stato freddato, con un colpo alla testa, in pieno giorno l'ex capo degli ultras della Lazio. Fiori e biglietti alla sede degli Irriducibili. Un amico: "Aveva debiti di droga"

Si baciano appoggiandosi alla ringhiera di un ponte ma perdono l’equilibrio : coppia muore dopo volo di 15 metri : Due fidanzati, in preda alla passione, hanno iniziato a baciarsi appassionatamente appoggiandosi alla ringhiera di un ponte. All’improvviso però, hanno perso l’equilibrio e sono precipitati giù nel vuoto. È successo la notte del 3 agosto a Cuzco, in Perù: Maybeth Espinoz, 34 anni, e Héctor Vidal, 36 anni, erano appena usciti da una discoteca e si erano fermati sul Puente Belén. Hanno iniziato a baciarsi e, presi dalla passione, ad un ...

Azzano - investe e uccide ragazzi : domiciliari/ Per il gip non è omicidio volontario : Azzano, investe e uccide ragazzi: Matteo Scapin ai domiciliari. Per il gip non è omicidio volontario, ira di Salvini: "Offesa a parenti vittime".

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : Elena Pirrone è bronzo! Vince la tedesca Ludwig - argento per Novolodskaya. Paternoster crolla nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Peccato per la prova di Letizia Paternoster che aveva impressionato nella prima parte. Le scaramucce con la tedesca nella seconda parte l’hanno certamente ostacolata. Il suo tempo dall’intermedio al traguardo è stato tra i più alti. 09.58 Elena Pirrone SUL PODIO!!!! BRONZO PER L’ITALIA 09.57 PECCATO PER LETIZIA Paternoster! L’azzurra perde tantissimo nel ...

Bergamo - è già ai domiciliari Matteo Scapin - per il giudice "non è omicidio volontario" : Questa mattina - 7 agosto - in carcere a Bergamo, si è tenuto l'interrogatorio di convalida a Matteo Scapin, accusato di duplice omicidio volontario. Dopo aver ascoltato la sua testimonianza il giudice per le indagini preliminari Vito Di Vita ha riqualificato il reato in omicidio stradale aggravato,

Matteo Scarpin ai domiciliari. Per il giudice non si tratta di omicidio volontario : Matteo Scapin va agli arresti omiciliari. Per il gip, il 33enne di Curno, in provincia di Bergamo, non voleva uccidere Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, di 18.Per il gip, non si tratta di omicidio volontario, ma di omicidio stradale aggravato.Il giudice Vito Di Vita ha riqualificato il reato alla luce dell’interrogatorio di convalida dell’arresto, che si è tenuto questa mattina 7 agosto in carcere, a Bergamo. ...

Pallavolo - ufficializzato il roster del Club Italia Crai per il prossimo campionato di Serie A2 femminile : La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata dal tecnico Massimo Bellano In vista della prossima stagione è stato definito l’organico del Club Italia Crai che prenderà parte al campionato di A2 femminile 2019-2020 (girone A). La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata ...

Savona - volontario di colore della Croce Rossa insultato : “Tu sporchi la divisa che indossi”. Lui : “In Cri per ringraziare chi mi ha salvato” : “Tu sporchi la divisa che indossi”. Con questa frase un volontario di colore della Croce Rossa Italiana di Loano, in provincia di Savona, è stato insultato mentre era in servizio, distribuendo materiale promozionale durante una sagra. Il suo nome è Umar Nuri, ha 25 anni ed è originario del Ghana. Qui, in Italia, dove lavora, passa il tempo libero aiutando le persone, militando nell’associazione che, ha raccontato lui stesso, ...

Aeronautica Militare : volo Cagliari-Malpensa per salvare una gravidanza a rischio : Si è concluso da pochi minuti il volo urgente richiesto dalla Prefettura di Cagliari per salvare una giovane donna incinta. Un aereo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino si è subito attivato per trasportare la paziente in pericolo di vita verso l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. Partito dall’aeroporto laziale e giunto sull’Aeroporto di Cagliari-Elmas “Mario Mameli”, il Falcon 900 ha imbarcato ...

“Sporchi la divisa che indossi”. volontario della Croce Rossa insultato perché nero. Lui : "È normale" : “Sporchi la divisa che indossi”. Così un ragazzo originario del Ghana è stato insultato per il colore della pelle mentre si prodigava per aiutare il prossimo, prestando servizio per la Croce Rossa.Umar Nuri, 25enne Volontario a Loano (Savona), è stato offeso nel corso di una sagra che si è svolta sul lungomare della cittadina. Al ragazzo sono stati rivolti epiteti offensivi in maniera ripetuta. A ...