Inter | ufficializzato Lukaku | sarebbe pronta l' offerta per Dzeko

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) L'prosegue la sua preparazione estiva con il lavoro del nuovo tecnico Conte che sta riguardando in questa fase sia la parte tattica che quella atletica. Dopo gli importanti acquisti di luglio (Godin, Lazaro, Barella, Sensi) la dirigenza ieri ha chiuso un importante arrivo conteso con la Juventus: parliamo della punta belga, ormai ex Manchester United, Romelu. La punta della nazionale belga si trasferisce all'per 65 milioni di euro più bonus (circa 10 milioni di euro) ed una percentuale di futura rivendita per il Manchester United del 10%. Adesso la dirigenza punta a soddisfare un'altra richiesta di Antonio Conte, ovvero Edin. Come conferma Sport Mediaset, nella mattinata dell'8 agosto l'agente che sta curando il trasferimento del bosniaco all', Silvano Martina, avrebbe incontrato la dirigenzaista. L'potrebbe avvicinarsi, già entro questa ...

