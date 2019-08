Inter | ora Dybala sarebbe un obiettivo | la Joya ha rifiutato Tottenham e Manchester United

L’Interfaccia di navigazione di Google Maps si rinnova : ora è moderna - funzionale e bella : Google Maps dà una svecchiata all'interfaccia di navigazione, quella visualizzata durante l'uso del navigatore, con la nuova versione 10.22.1, che è in roll out tramite il Google Play Store da qualche ora. L'articolo L’interfaccia di navigazione di Google Maps si rinnova: ora è moderna, funzionale e bella proviene da TuttoAndroid.

Moratti : «Icardi meglio di Lukaku - l’Inter si è incartata. Conte è bravo - il suo dna è pessimo» : La Gazzetta di Modena ha pubblicato un video in cui Massimo Moratti parla del caso Icardi. Video ripreso dall’agenzia Italpress. Moratti fa gli elogi al nuovo allenatore Antonio Conte: «È bravo e si vede, anche se ha un pessimo dna. L’Inter gioca in modo diverso rispetto alla scorsa stagione, non gioca più in orizzontale» Poi affronta il caso Icardi: «Come finirà, non lo so nemmeno io. Icardi è più forte di Lukaku, questo è certo: ed ...

Lukaku - neanche il tempo di arrivare… che bocciatura da Moratti : “Icardi è più forte - l’Inter si è incartata” : Romelu Lukaku all’Inter, manca solo l’ufficialità. Ma c’è chi ha già espresso parere negativo: l’ex presidente Moratti storce il naso e preferisce Icardi Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter. A dire il vero, non le è ancora ufficialmente, mancano solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’accordo totale con il Manchester United. neanche il tempo di arrivare a Milano però, che il bomber belga ha ...

Teresa Cilia ancora contro Raffaella Mennoia : "Persona che vive di minacce" E Interviene anche Deianira Marzano : Dopo la pubblicazione di un post sibillino sul profilo ufficiale Instagram di 'Uomini e Donne', Teresa Cilia ha trovato in Deianira Marzano una valida alleata. L'influencer napoletana è convinta fermamente che, dietro quelle dichiarazioni, si nasconda il pensiero esclusivo di Raffaella Mennoia: La cosa più comica di questa storia... io mi immagino, parliamo di un profilo di una trasmissione televisione, sempre Maria all'oscuro, mi viene molto ...

Respirano tossina letale del corallo mentre puliscono l’acquario : Intera famiglia in quarantena - la madre in fin di vita : mentre pulivano il loro acquario dei pesci, hanno respirato a loro insaputa la seconda tossina più letale del mondo e per questo un’intera famiglia ha rischiato la vita ed è finita ricoverata in quarantena. È quanto successo nel Regno Unito a Katie Stevenson, 34 anni, al marito Mark e alle loro tre figlie che hanno dovuto trascorrere 48 ore in camera iberbarica mentre la loro casa è stata sigillata e disinfestata da una squadra dei vigili ...

Manley riapre alla fusione Fca-Renault : 'Siamo ancora Interessati' : Dopo il primo, fallimentare tentativo di fusione tra FCA e Renault, potrebbe essersi aperto un nuovo spiraglio. Stando a quanto emerso da alcune dichiarazioni delle ultime ore, dopo il naufragio della precedente intesa da 33 miliardi di euro, i due colossi dell'automotive sarebbero pronti a confrontarsi nuovamente al tavolo delle trattative. L'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, ha affermato al Financial Times che da parte della società ...

Poweramp si aggiorna alla versione 3.0 in versione stabile con nuove funzionalità e Interfaccia migliorata : Nonostante i servizi di streaming musicale abbiano messo progressivamente in ombra questo ottimo player, l'app ha recentemente ricevuto ulteriori funzionalità e una nuova interfaccia utente con Poweramp 3.0 versione stabile. L'articolo Poweramp si aggiorna alla versione 3.0 in versione stabile con nuove funzionalità e interfaccia migliorata proviene da TuttoAndroid.

Dybala in versione Icardi - salta lo scambio con Lukaku (ora verso l’Inter) : Paulo Dybala in versione Mauro Icardi. Non accetta il trasferimento allo United. Non raggiunge l’accordo economico con i Red Devils. E quindi lo scambio con Lukaku subisce un forte rallentamento. Sky Sport ribadisce che l’argentino non ha accettato le pressioni bianconere, lui vuole rimanere alla Juventus. A questo punto, Lukaku torna a essere più vicino all’Inter che potrebbe alzare l’offerta iniziale senza arrivare agli ...

La Cina Interromperà ogni tipo di collaborazione di polizia con la Francia - dice Le Monde : La Cina interromperà ogni tipo di collaborazione di polizia con la Francia. Lo riferisce il quotidiano francese Le Monde, secondo cui la decisione unilaterale della Cina dipenderebbe dal fatto che la Francia ha concesso l’asilo politico a Grace Meng, moglie

Corinaldo - Intervista al marito di Elonora : "Delinquenti - ma la vera colpa è del locale insicuro" : "Mi fa impressione che siano così giovani. E mi si gela il sangue a pensare che nonostante i nostri morti hanno continuato a rubare"

Inter-Tottenham oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi (domenica 4 agosto) alle ore 16.00 si giocherà Tottenham-Inter, gara valida per l’International Champions Cup. I nerazzurri concluderanno la loro avventura in questo torneo estivo con una grande sfida nel nuovissimo stadio degli Spurs. Una partita che rappresenterà un test importante per entrambe le squadre, che torneranno ad affrontarsi dopo il doppio confronto nell’ultima Champions League. Antonio Conte cercherà conferme dai propri ...

Inter - Nainggolan lancia ancora frecciate : “starò sul c…o” - poi un messaggio al Cagliari : “Sono felice, certo. Torno in Sardegna per fare bene. Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell’anno del centenario”. Sono le importanti dichiarazioni del centrocampista belga Radja Nainggolan, Intervistato a Malpensa prima della partenza per Cagliari, nelle prossime ore prevista la firma con il club rossoblu, “Cosa devo dire? Ho provato a fare parlare il campo, devono saperlo. ...

Inter - Icardi non va più via : l’attaccante ancora a Milano per motivi familiari - grana per i nerazzurri : Clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante Mauro Icardi, con ogni probabilità l’attaccante continuerà ad essere un calciatore dell’Inter ma da separato in casa. L’argentino ha comunicato di non voler lasciare Milano, motivi personali alla base della scelta, sono insistenti infatti le voci di una nuova gravidanza di Wanda Nara, non sono arrivate smentite sotto questo aspetto anzi post su Instagram della ...

Tool : l'Intera discografia della band ora è disponibile in streaming : Finalmente il giorno è arrivato: non si tratta ancora dell'uscita del loro album, anche se manca poco. Da oggi infatti si potrà ascoltare tutta la discografia dei Tool in streaming digitale. In attesa dell'uscita di Fear Inoculum, tutti i fans potranno quindi ripassare i brani che hanno reso celebre la band statunitense. Il catalogo digitale Come tante altre band, alla fine anche i Tool hanno ceduto e si sono convertiti ai servizi di streaming ...