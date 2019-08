Inter | non solo Lukaku | ora il sogno sarebbe Milinkovic-Savic

Calciomercato Inter - il Bayern Monaco insiste per Perisic : nerazzurri però non convinti della formula : Il club bavarese vorrebbe ingaggiare il croato con la formula del prestito oneroso, ma l’Inter e il giocatore non sono convinti Ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku, per l’Inter adesso è il momento di pensare alle uscite. In primis si lavora per la cessione di Ivan Perisic, giocatore che piace eccome al Bayern Monaco. Il club bavarese vorrebbe il croato con la formula del prestito oneroso, che tuttavia non convince ...

Rata finanziamento non pagata : Interessi - sanzioni e cosa accade : Rata finanziamento non pagata: interessi, sanzioni e cosa accade Potrebbe capitare a chiunque che, per difficoltà economiche momentanee o contingenti o per un addebito in conto corrente non andato in porto, non sia possibile pagare una Rata finanziamento alla propria finanziaria di riferimento. Vediamo allora cosa la legge prevede per queste circostanze e quali regole entrano in gioco. Se ti interessa saperne di più sul prestito tra ...

Hong Kong - la Cina contro i manifestanti : “Non giocate col fuoco”. E agli Usa : “Non Interferite - non resteremo a guardare” : Sono già miglia i manifestanti pronti a partecipare al decimo weekend consecutivo di proteste a Hong Kong contro il governo locale. Manifestazioni che inizieranno con un sit-in di protesta all’aeroporto che, secondo le agenzie, andrà avanti per tre giorni. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell’ex colonia britannica e attirare l’attenzione internazionale: “HK to freedom”, “Hong Kong ...

Moggi : “Icardi? Anche io ho avuto una donna invadente. L’Inter non ha tenuto a bada Wanda” : Luciano Moggi ha parlato, a TMV Radio, di Juventus e Inter. A proposito di Lukaku: “La Juve se lo è lasciato scappare in maniera consapevole”. Su Icardi: “Marotta ha avuto troppa frenesia di far capire a tutti che l’aria all’Inter era cambiata, ne ho parlato Anche con lui in privato. L’Inter deve fare marcia indietro. Anche io ho avuto una donna invadente. L’Inter non ha tenuto a bada Wanda. Con le sue ...

Inter - l’ultimo schiaffo ad Icardi : la maglia n°9 va a Lukaku - per Maurito non c’è più posto : L’Inter priva Mauro Icardi della sua maglia: la numero 9 va a Romelu Lukaku, ultimo segnale che per l’argentino non c’è più posto L’arrivo di Romelu Lukaku, dopo giorni di estenuante trattativa, rotture e rilanci con il Manchester United e la Juventus che ha provato ad inserirsi, ha fatto felici tutti: Antonio Conte ha il bomber che voleva, la società ha piazzato il colpo da 90, i tifosi sognano grandi traguardi ...

Juventus irritata e in difficoltà : lo scambio con l’Inter non convince : Juventus profondamente irritata per l’evoluzione del mercato. I No di Dybala hanno messo il club bianconero in una condizione complessa, prendere in considerazione l’idea di cedere la Joya al club nerazzurro. Una soluzione che non sembra convincere e che rischia di regalare agli storici rivali un rinforzo cruciale, capace di mutare gli equilibri stagionali. Icardi […] More

Lukaku : “L’Inter non è per tutti - ecco perché sono qui” : Accoglienza trionfale per Lukaku arrivato nella notte a Milano. L'intesa tra il club nerazzurro ed il Manchester United è stata trovata con offerta da 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Decisivo il lavoro dell'agente del giocatore, Federico Pastorello, che ha passato la giornata a Londra per convincere il Manchester United. L'intesa è stata sugellate da una immagine, pubblicata sul profilo ...

Inter - Lukaku è ufficialmente un calciatore nerazzurro : “Questo club non è per tutti” [VIDEO] : Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota il club nerazzurro comunica che l’attaccante belga, in arrivo dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: le prime parole nerazzurre del giocatore classe 1993. | THIS ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku : “volevo solo questo club perchè non è per tutti” : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito. Claudio Furlan/LaPresse Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ...

Sconcerti su Calciopoli : 'Inter premiata per qualcosa che non ha vinto - si accontenti' : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica ed atletica. Intanto si attende l'ultimo match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, previsto per sabato 10 agosto alle ore 18:05. La dirigenza bianconera continua il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano. Le principali antagoniste della Juventus probabilmente saranno ...

In onda - De Angelis Interrotto per l'arrivo di Salvini a Sabaudia. Lui si arrabbia : "Non è lo sbarco in Normandia" : Fermi tutti, c’è Salvini. E Alessandro De Angelis si arrabbia. Fuori programma a In onda, con il vicedirettore dell’Huffington Post che si spazientisce quando Luca Telese e David Parenzo tagliano il suo intervento per collegarsi con Sabaudia.“Non mi interrompere”, avvisa il giornalista visibilmente irritato, ma la fresca attualità è più importante delle analisi politiche e la linea passa in fretta e furia a Francesca Carrarini.De Angelis non ...

In onda - De Angelis Interrotto per l'arrivo di Salvini a Sabaudia. Lui si arrabbia : "Non è lo sbarco in Normandia" : Fermi tutti, c’è Salvini. E Alessandro De Angelis si arrabbia. Fuori programma a In onda, con il vicedirettore dell’Huffington Post che si spazientisce quando Luca Telese e David Parenzo tagliano il suo intervento per collegarsi con Sabaudia.“Non mi interrompere”, avvisa il giornalista visibilmente irritato, ma la fresca attualità è più importante delle analisi politiche e la linea passa in fretta e furia a Francesca Carrarini.prosegui la ...

Salvini dal palco di Sabaudia : “Con i 5Stelle qualcosa si è rotto. Ma non ci Interessano poltrone” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo un lungo colloquio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parla dal palco di Sabaudia: "Comunque vada a finire sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto al governo. Ma non vi nego che negli ultimi due o tre mesi qualcosa si è rotto".\\"L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più o qualche ministero, quello accadeva in passato. Le 7 poltrone della ...

Le ferrovie britanniche non parteciperanno più al sistema europeo InterRail a partire dal 2020 : A partire dal gennaio del 2020 le ferrovie britanniche non parteciperanno più al sistema europeo InterRail, il biglietto che permetteva di muoversi liberamente sui treni della maggior parte dei paesi europei pagando una cifra forfettaria. Rail Delivery Group (RDG), la società