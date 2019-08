Inter | Lukaku infiamma i tifosi | “Conte è il miglior allenatore al mondo” VIDEO

Inter - Lukaku scalza Icardi : il belga si prende la maglia numero 9 [FOTO] : Un messaggio forte e chiaro a Mauro Icardi. Semmai ce ne fosse il bisogno, la società nerazzurra ha voluto lanciare un ulteriore segnale che l’argentino è fuori dai piani dell’Inter assegnando il numero 9, che dalla stagione 2013/14 era sulle spalle di Icardi, a Romelu Lukaku. L’Inter ha svelato questa mattina la scelta con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Ora Icardi si ritrova senza numero e sempre più ai margini. ...

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Lukaku fa già sognare - ma quante spine... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Lukaku infiamma i tifosi INTERisti, al lavoro sugli esuberi come Perisic.

Inter - preso Lukaku : Icardi verso la cessione : L'Inter ha posto fine ad uno dei grandi tormentoni di questa sessione estiva di calciomercato ufficializzando nella giornata di ieri l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato preso dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante si è legato ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, firmando un contratto fino a giugno 2024 a oltre sette ...

Lukaku : “L’Inter non è per tutti - ecco perché sono qui” : Accoglienza trionfale per Lukaku arrivato nella notte a Milano. L'intesa tra il club nerazzurro ed il Manchester United è stata trovata con offerta da 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Decisivo il lavoro dell'agente del giocatore, Federico Pastorello, che ha passato la giornata a Londra per convincere il Manchester United. L'intesa è stata sugellate da una immagine, pubblicata sul profilo ...

Inter : ufficializzato Lukaku - sarebbe pronta l'offerta per Dzeko : L'Inter prosegue la sua preparazione estiva con il lavoro del nuovo tecnico Conte che sta riguardando in questa fase sia la parte tattica che quella atletica. Dopo gli importanti acquisti di luglio (Godin, Lazaro, Barella, Sensi) la dirigenza ieri ha chiuso un importante arrivo conteso con la Juventus: parliamo della punta belga, ormai ex Manchester United, Romelu Lukaku. La punta della nazionale belga si trasferisce all'Inter per 65 milioni di ...

Lukaku è dell'Inter - tifosi nerazzurri in delirio per il nuovo attaccante : L'estenuante trattativa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento di Romelu Lukaku è finalmente giunta all'epilogo: il centravanti belga passa dagli inglesi al club nerazzurro per complessivi 65 milioni di euro ai quali si sommano una decina di milioni di bonus, con un contratto quinquennale da circa 9 milioni a stagione. Si chiude, quindi, l'offensiva dell'Inter al Manchester che molti media sportivi hanno definito 'telenovela' e ...

Ufficiale l'arrivo di Romelui Lukaku all'Inter sono qui per vincere : L'attesa e' finita: Romelu Lukaku e' ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Contratto fino al 2024 per il 26enne attaccante

Lukaku è l’acquisto più costoso della storia dell’Inter : Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Ed è anche l’acquisto più costoso della storia nerazzurra. Lo scrive Calcio e Finanza. Il belga è costato 65 milioni di euro più circa altri 13 di bonus. Finora la cifra maggiore spesa dall’Inter erano stati i 46 milioni per l’acquisto di Vieri dalla Lazio, nel 1999. Seguivano i 43 milioni per Joao Mario acquistato nel 216 dallo Sporting Lisbona. Nella top ten degli ...

Inter - ufficiale : Lukaku sarà il nuovo centravanti - contratto fino al 2024 : L'Inter ha ricominciato a muoversi con forza sul mercato. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United, battendo al fotofinish la Juventus, bloccata dal rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. Il centravanti belga è atterrato nella notte a Milano, accolto da tanti tifosi del club meneghino. Questa mattina, poi, il classe 1993 ha sostenuto tutto l'iter relativo alle visite mediche e poco fa è ...

Calciomercato 8 agosto giovedì : Inter - UFFICIALE Lukaku. Juve - Dybala tolto dal mercato! Milan-Modric - stop! Cagliari - ecco Nandez : oggi l’ufficialità : Calciomercato 8 agosto- ecco tutte le trattative di oggi giovedì 8 agosto. Inter– Lukaku è arrivato a Milano a tarda sera. Via all’inizio della nuova avventura. oggi visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il bomber nerazzurro percepirà circa 9 milioni di euro all’anno. Detto questo, Inter forte anche su Dzeko: l’attaccante della […] L'articolo Calciomercato 8 agosto giovedì: Inter, ...

Inter - Lukaku è ufficialmente un calciatore nerazzurro : “Questo club non è per tutti” [VIDEO] : Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota il club nerazzurro comunica che l’attaccante belga, in arrivo dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: le prime parole nerazzurre del giocatore classe 1993. | THIS ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Lukaku : è il giocatore nerazzurro più costoso della storia : Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore belga, che arriva dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: sono queste le prime parole nerazzurre […] L'articolo Inter, ufficiale l’arrivo di Lukaku: è il ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku : “volevo solo questo club perchè non è per tutti” : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito. Claudio Furlan/LaPresse Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ...

L’Inter ha annunciato l’acquisto di Romelu Lukaku : Il centravanti belga, fortemente voluto dal nuovo allenatore Antonio Conte, è il giocatore più pagato nella storia del club