Inter | le prime parole di Lukaku da nerazzurro | “Conte miglior allenatore al mondo | mi ha

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : aggiunta Person of Interest 5 : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per ...

La rassegna stampa di giovedì 1 agosto - le prime pagine di calcio : “Contromossa - Inter su Dybala” : La rassegna stampa di giovedì 1 agosto – calciomercato in primo piano con la vicenda Lukaku-Dybala a tenere sempre banco. Clamorosa è quanto scrive la prima pagina del Corriere: “Contromossa Inter su Dybala“, si legge. “Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri“. “Due no inguaiano l’Inter” è invece il primo piano della Gazzetta dello Sport. “Cavani non si muove ...

Uomini e Donne/ Raffaella Mennoia - prime immagini delle Interviste - Trono Classico - : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono in crisi? Dopo le parole dell'ex corteggiatrice, arriva la versione dell'ex tronista di Uomini e Donne.

La rassegna stampa di martedì 23 luglio – Le prime pagine di calcio : “Inter - Lukaku è svanito?” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. In primo piano ovviamente il calciomercato, sono ore caldissime soprattutto per quanto riguarda le milanesi, continua a muoversi il Milan che piazza anche il colpo in attacco, si tratta di Correa che arriva dall’Atletico Madrid per 40 ...

Ascolti record su Sportitalia per la ICC con le prime di Juventus ed Inter : E’ stato un week end di grandi numeri per Sportitalia che ha stabilito per due giorni consecutivi il record storico come emittente grazie ai dati Auditel di Inter-Manchester United e Juventus-Tottenham, le due grandi partite della International Champions Cup, esclusiva di Sportitalia e SI Smart. La sfida in diretta tra Juventus e Tottenham di domenica 21 luglio è stata vista da 2,5 milioni di telespettatori con uno share...

Offerte Interessanti del secondo Prime Day - oggi : Gli sconti su una varia selezione di prodotti in vendita su Amazon andranno avanti fino alle 23.59 di martedì: abbiamo messo insieme quelli più convenienti

Inter - prime impressioni dal ritiro : le parole di Lazaro e Ranocchia : Uno è arrivato da poco, l’altro è ormai un fedelissimo nerazzurro. L’Inter riparte anche da Lazaro e Ranocchia. E’ iniziato il ritiro a Lugano, queste le prime impressioni dei due calciatori. “Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell’Inter: non vedo l’ora di scendere in campo“, ha detto l’esterno ai microfoni di Inter Tv. “Sono molto felice di essere qui e di aver ...

La rassegna stampa di lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio : l’Inter di Conte e il calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La ...

Inter - le prime parole di Sensi da nerazzurro : “Il club vuole tornare grande in Europa” : Prima Intervista alla tv ufficiale dell’Inter per Stefano Sensi. Il centrocampista, ufficializzato ieri, ha parlato di Conte e delle aspettative, tra le altre cose. Sensi si aspetta una stagione difficile: “Mi aspetto un’annata dura, di grande lavoro, perché l’Inter vuole tornare a essere quello che merita: una grande squadra a livello europeo. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e perché ...

La rassegna stampa di mercoledì 3 luglio - le prime pagine di calcio – Mercato Juve ed Inter in evidenza : La rassegna stampa di mercoledì 3 luglio – In primo piano il calcioMercato, soprattutto di Juventus ed Inter. Bianconeri concentrati sul centrocampo, tra la presentazione di Rabiot e il sogno Pogba: “Juve Champagne” titola la Gazzetta dello Sport. Il Corriere, invece, mette in evidenza la questione Barella. Si legge: “Barella dice Inter, Cagliari che fai?”. TuttoSport torna sulla vicenda Icardi: ...

Inter - prime parole per Sensi : “Contento della scelta fatta” : “Sono felice di essere un giocatore dell’Inter. Mi cercavano altre squadre? Sono contento della scelta che ho fatto. Mi aspetto una grande stagione. Forza Inter“. Sono queste le prime parole giocatore nerazzurro per Stefano Sensi. subito dopo l’uscita dalla sede del club nerazzurro in seguito alla firma del contratto, accolto anche da alcuni tifosi.L'articolo Inter, prime parole per Sensi: “Contento della ...