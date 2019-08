Incendio Magazzino Faenza 9 Agosto 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di venerdì 9 agosto 2019) Da questa notte precisamente dalle una, è in corso unpresso ilLotras in via Deruta, nel comune di. Dai primi accertamenti sembra stia bruciando olio alimentare ma non vi è certezza. In ogni caso, il comune invita a USCIRE SOLO SE NECESSARIO, CHIUDERE LE FINESTRE, ASTENERSI DAL COMPIERE ATTIVITÀ SPORTIVA E/O AVVICINARSI NEI PRESSI DELLA ZONA Seguiranno Aggiornamenti Ore 9.00 – interrotta la linea ferroviaria per Ravenna. A seguito dell’in corso in via Deruta è stata interrotta la percorrenza sulla linea ferroviaria– Ravenna/Lavezzola. Trenitalia comunica che sono stati predisposti autobus sostitutivi. L'articoloproviene da Rete Meteo Amatori.

