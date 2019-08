Incendio Magazzino Faenza 9 Agosto 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di venerdì 9 agosto 2019) Da questa notte precisamente dalle una, è in corso unpresso ilLotras in via Deruta, nel comune di. Dai primi accertamenti sembra stia bruciando olio alimentare ma non vi è certezza. In ogni caso, il comune invita a USCIRE SOLO SE NECESSARIO, CHIUDERE LE FINESTRE, ASTENERSI DAL COMPIERE ATTIVITÀ SPORTIVA E/O AVVICINARSI NEI PRESSI DELLA ZONA Ultimi Aggiornamenti ↓ Ore 15.00 – Aggiornamento di ARPAE Aria Sono state effettuate misure attorno allo stabilimento con fiale Draeger per rilevare specificatamente acido cloridrico e ammoniaca. Non è stata rilevata la presenza di nessuna di queste sostanze nell’aria. È stato posizionato e avviato un campionatore alto volume nei pressi dello stabilimento per la ricerca di diossine/furani, idrocarburi policiclici aromatici e metalli: i risultati saranno disponibili lunedì 12. Per la ...

fattoquotidiano : Faenza, incendio in un magazzino: “tonnellate in fiamme, tra cui olio alimentare e plastica”. Il sindaco: “Restate… - emergenzavvf : #Faenza (RA) #9agosto 16:00: #vigilidelfuoco ancora impegnati per l’incendio che da stanotte coinvolge un magazzino… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: #Faenza (RA) #9agosto 16:00: #vigilidelfuoco ancora impegnati per l’incendio che da stanotte coinvolge un magazzino di lo… -