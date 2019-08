Incendio Faenza | le prime rilevazioni dell'Arpae sulla qualita' dell'aria

Faenza - Incendio in un magazzino : “tonnellate in fiamme - tra cui olio alimentare e plastica”. Il sindaco : “Restate in casa e chiudete finestre” : “Tonnellate di materiale in fiamme”, tra cui olio alimentare, ceramiche e plastica. Sono i materiali che dalla scorsa notte stanno bruciando in un magazzino di logistica di Faenza, in provincia di Ravenna. Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono operative sette squadre di Vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai ...

Grave Incendio a Faenza : continua a bruciare il magazzino Lotras. Si Pensa a "un'onda d'urto d'acqua". : Un Grave incendio si &eGrave; sviluppato questa notte presso il magazzino Lotras, alle porte di Faenza, in Romagna, come vi abbiamo raccontato qui. Purtroppo lo stabilimento continua a bruciare ed il rogo,...

Maxi Incendio in magazzino a Faenza : tonnellate di materiale in fiamme - “operazioni difficili” : “tonnellate di materiale in fiamme“, anche olio alimentare, ceramiche e plastica, nel magazzino di logistica che brucia dalla notte scorsa a Faenza, in provincia di Ravenna. In fiamme, per cause ancora da accertare, “un capannone di 21mila metri quadri in cui sono stoccate merci di ogni tipo, dal vestiario a componenti d’auto“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco Giovanni Malpezzi, che segue le operazioni sul ...

Faenza : Maxi Incendio in un magazzino : 12.45 E' in corso dall'una di questa notte un Maxi incendio in un magazzino di logistica a Faenza, nel Ravennate. "L'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccati nel magazzino". Lo scrive su Facebook il sindaco di Faenza che chiede ai cittadini di uscire solo se strettamente necessario e di non recarsi sul luogo dell'incendio. Un'alta colonna di fumo è visibile a km di ...

Incendio a Faenza - brucia un magazzino : Incendio a Faenza, brucia un magazzino Il rogo in un edificio di logistica "Lotras" nella città in provincia di Ravenna. Ancora ignote le cause, le fiamme hanno formato alte colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza. Il sindaco: "Fanno pensare stiano bruciando componenti auto in ...

Incendio Faenza - in fiamme magazzino Lotras : “Rischio fumi tossici - chiudete le finestre” : Un vasto Incendio è scoppiato presso il magazzino Lotras in via Deruta, in zona industriale, alle porte di Faenza, in provincia di Ravenna, visibile anche dall'autostrada A14. Il sindaco: "Uscire solo se necessario, chiudere le finestre". Disagi anche alla linea ferroviaria Faenza-Ravenna che è stata interrotta.Continua a leggere

Incendio Magazzino Faenza 9 Agosto 2019 : Da questa notte precisamente dalle una, è in corso un Incendio presso il Magazzino Lotras in via Deruta, nel comune di Faenza. Dai primi accertamenti sembra stia bruciando olio alimentare ma non vi è certezza. In ogni caso, il comune invita a USCIRE SOLO SE NECESSARIO, CHIUDERE LE FINESTRE, ASTENERSI DAL COMPIERE ATTIVITÀ SPORTIVA E/O AVVICINARSI NEI PRESSI DELLA ZONA Seguiranno Aggiornamenti Ore 9.00 – interrotta la ...