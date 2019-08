Incendio Faenza | in fiamme magazzino Lotras | “Rischio fumi tossici | chiudete le finestre”

Incendio Magazzino Faenza 9 Agosto 2019 : Da questa notte precisamente dalle una, è in corso un Incendio presso il Magazzino Lotras in via Deruta, nel comune di Faenza. Dai primi accertamenti sembra stia bruciando olio alimentare ma non vi è certezza. In ogni caso, il comune invita a USCIRE SOLO SE NECESSARIO, CHIUDERE LE FINESTRE, ASTENERSI DAL COMPIERE ATTIVITÀ SPORTIVA E/O AVVICINARSI NEI PRESSI DELLA ZONA Seguiranno Aggiornamenti Ore 9.00 – interrotta la ...