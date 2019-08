Incendi : rogo in campagna Musumeci - Aricò (Db) ‘sospetta coincidenza con denunce’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – “Speriamo di sbagliarci, tuttavia è certamente sospetta la coincidenza temporale tra le denunce di Nello Musumeci contro i piromani e l’Incendio che ha colpito la sua campagna a Militello Val di Catania”. Così il capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima Alessandro Aricò commenta l’Incendio divampato ieri sera nella campagna di proprietà del governatore siciliano. ...

Incendi in Sardegna : ancora fiamme nel Nuorese - rogo a Sindia : ancora Incendi nel Nuorese: dopo i roghi dei giorni scorsi che hanno devastato centinaia di ettari tra Dualchi, Silanus e Ottana, le fiamme sono divampate oggi nelle campagne di Sindia, nel Marghine-Planargia. Sul posto, oltre al personale di terra di Macomer, un elicottero AS 350 B3 del Corpo forestale proveniente dalla stazione di Bosa. L'articolo Incendi in Sardegna: ancora fiamme nel Nuorese, rogo a Sindia sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Sardegna : rogo nel Nuorose - domani altra giornata ad alto rischio : Ennesimo Incendio in Sardegna. Il rogo si sta sviluppando nell’agro di Silanus, nel Nuorese, poco distante dal grave Incendio che due giorni fa ha devastato l’altipiano di Dualchi. Il Corpo forestale, si legge in un bollettino, sta provvedendo all’invio di due aerei leggeri, del “Super puma” e di un Canadair. Sul posto stanno già operando due squadre dell’agenzia Forestas e i volontari a supporto della ...

Incendi Sardegna - vasto rogo vicino ad una statale nell’Oristanese : fiamme davanti agli automobilisti : Diversi Incendi sono divampati oggi in Sardegna, alimentati dal forte vento, e stanno vedendo impegnate le squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. L’episodio più grave a Paulilatino, nell’Oristanese, a ridosso della statale 131 – la principale arteria dell’isola – tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo è scoppiato ...

Incendi Toscana - grosso rogo a Monte Argentario : allertato elicottero della Regione : Dopo la Sicilia, brucia anche la Toscana, in particolare Monte Argentario. Un grosso Incendio sta interessando la zona del Campone a Porto Santo Stefano (Grosseto). Sul posto dodici unità e tre mezzi dei vigili del fuoco. allertato anche l’elicottero della Regione. Intanto la Sicilia è sotto assedio dagli Incendi da ieri: situazione drammatica. Emergenza Incendi in Sicilia, in fiamme ettari di macchia mediterranea: famiglie evacuate e ...

Incendi in Sicilia : rogo nel Palermitano - interviene il Canadair : Divampano da ieri alcuni Incendi nel Palermitano: a Trabia (Pa), in contrada Danigaggi, sta ancora imperversando il rogo che ha richiesto l’intervento di un Canadair. Ieri sono stati domati da vigili del fuoco e forestale altri Incendi, in particolare a Termini Imerese, San Martino delle Scale, in contrada Renda a Monreale, a Partinico, a Camporeale in contrada Val di Bella, a Castellana Sicula, ad Altavilla Milicia in contrada Costa ...

Incendi in Sicilia : rogo minaccia le case nel Catanese : Un Incendio è divampato in provincia di Catania: i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere, con l’ausilio di due elicotteri, le fiamme che minacciano alcune abitazioni ad Aci Castello, sulla collina che sovrasta la frazione di Acitrezza. L'articolo Incendi in Sicilia: rogo minaccia le case nel Catanese sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Sicilia : vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania : Incendio nel quartiere periferico di Librino a Catania: il rogo sta minacciando alcune abitazioni tra viale Moncada e lo stradale Giulio. In fiamme vegetazione e sterpaglie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti. La situazione è costantemente monitorata. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Sardegna - vasto rogo nel cagliaritano : evacuate abitazioni : Il vento di maestrale che in queste ore sta soffiando sulla Sardegna sta alimentando icendi in diverse zone dell’Isola. Il rogo al momento piu’ impegnativo, che ha portato anche all’evacuazione di alcune abitazioni, e’ divampato nel pomeriggio non troppo distante dalla statale 125, nel territorio del Comune di Maracalagonis sul litorale che porta a Villasimius. Il rogo si e’ sviluppato in aperta campagna e ...

Ondata di caldo - Incendi in Campania - Sardegna e Umbria : bruciano i boschi irpini - vasto rogo nel Sassarese minaccia le abitazioni : Brucia l’irpinia a causa del caldo africano e delle disattenzioni delle persone. Quattro incendi stanno danneggiando i boschi della provincia: Paternopoli, Lioni, Pietradefusi e Cervinara sono i comuni sotto l’attacco delle fiamme. All’opera ci sono i vigili del fuoco, gli operatori della Sma Campania e le squadre delle comunità montane coinvolte. “Purtroppo abbiamo tutti gli elicotteri regionali impegnati nel ...

Incendi in Sicilia : fiamme ed evacuazioni a Caltanissetta - rogo domato : E’ stato domato l’Incendio, divampato nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di via Xiboli a Caltanissetta: è stata distrutta una vasta area di macchia mediterranea. Per spegnere le fiamme, che hanno minacciato le case, sono state impiegate 2 squadre dei vigili del fuoco, 4 della Forestale, 2 canadair e un elicottero. Ieri sera il sindaco Roberto Gambino ha disposto l’evacuazione di circa 22 famiglie. Diverse le persone ...

Incendi in Sardegna : vasto rogo nel nordovest - sul posto elicotteri e canadair : vasto Incendio nel territorio comunale di Torralba, nel nordovest della Sardegna: le fiamme divampano su 3 fronti e sono alimentate dal vento. La zona colpita si estende fino ai confini con Bonorva (Sassari). Sul posto elicotteri del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, arrivati dalla base di Ala’ dei Sardi e Anela, il Super Puma decollato da Fenosu, ed è stato chiesto l’intervento di 3 canadair data ...

Appicca Incendio in uno studio di animazione : almeno 23 morti nel rogo : almeno 23 persone sono morte e una trentina ferite in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto. Un uomo è stato arrestato perchè sospettato di averlo provocato...

Incendi in Sardegna - altre fiamme in Ogliastra : il vasto rogo alimentato dal vento : Nuovo fronte di fuoco in Ogliastra, Sardegna. Un Incendio si è sviluppato poco dopo le 16 nelle campagne tra Loceri e Ilbono, dove sono in azione gli uomini della Protezione civile, due squadre dei Vigili del fuoco e il Corpo forestale con un elicottero della flotta regionale. È il terzo Incendio in tre giorni nel territorio ogliastrino.Continua a leggere