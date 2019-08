Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 9 agosto 2019) La correzione sui conti messa in campo dal governo con la legge di assestamento (0,45% del Pil; 7 miliardi) è bastata per sospendere la procedura per deficit eccessivo (PDE) che la Commissione europea aveva annunciato a giugno. Per questo oggi danon è arrivata nessuna mossa sulsovrano.

fisco24_info : Il peso dell’incertezza non cambia il rating di Fitch, ora occhi puntati sulla manovra d’autunno: La correzione sui… - trucco74 : RT @finanza24: Il peso dell’incertezza non cambia il rating di Fitch, ora occhi puntati sulla manovra d’autunno - finanza24 : Il peso dell’incertezza non cambia il rating di Fitch, ora occhi puntati sulla manovra d’autunno… -