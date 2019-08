Il governo di scopo il più probabile Ecco la crisi vista dai mercati

Moscopoli - Conte in Senato : “Non ci sono elementi per incrinare la fiducia a componenti di governo” : "C'è però un elemento per avere cautela. Mi opererò affinché i miei ministri vigilino affinché in incontri governativi bilaterali siano presenti solo persone accreditate ufficialmente. Questo per avere la garanzia che le informazioni riguardanti attività di governo siano gestite con la massima cura e il pieno riserbo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come già annunciato, si è presentato in Senato per riferire sul caso Moscopoli. ...