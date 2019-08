Il giudice assolve 96enne che guida per il figlio malato | il video è virale

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) La trasmissione si chiama Caught In Providence, catturato o forse sarebbe meglio tradurre beccato a Providence. È una sorta di Forum senza dibattito con undello stato di Rhode Island a dirimere questioni che non sono liti, ma infrazioni e reati minori, in particolare legati al codice della strada. Ilè Frank Caprio, nome e faccia da italo americano e se il cognome fosse Capra e non Caprio si potrebbe pensare a una storia come quella dei film di Capra tipo La vita è meravigliosa raccontando la vicenda di un signorefinito davanti al tribunale e il cuiè diventato. https://www.youtube.com/watch?time continue=1&v=VJ7pCB4g3sU Victor Coella è arrivato davanti alper aver superato il limite di velocità. Quando ha spiegato perché lo ha fatto però illo ha graziato nonostante la violazione al codice della strada ci fosse stata. «Lei è un ...

